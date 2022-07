Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins nas meias-finais em Pantín

Portugal já garantiu uma vaga na final do Pantín Classic, prova que deverá terminar esta sexta-feira na Galiza e que marca o arranque do QS europeu 2022/23. Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins garantiram, esta quinta-feira, mais um triunfo nas ondas de Pantín, avançando para as meias-finais. E quis o seeding que se defrontem nessa fase. Algo que impede uma final 100 por cento portuguesa, mas que acaba por garantir a presença certa de uma surfista lusa nessa final.Depois de terem garantido ontem a passagem aos quartos-de-final, num heat em que competiram juntas, hoje Teresa e Yolanda entraram apenas uma vez na água. No primeiro heat dos quartos-de-final, Yolanda enfrentou a francesa e ex-top mundial Pauline Ado. Num heat muito equilibrado e numa fase do dia em que as ondas pouco colaboraram, a surfista algarvia acabou por ganhar vantagem na reta final da bateria, vencendo a disputa com 11,27 pontos, contra 10,83 de Ado.Na bateria seguinte foi a vez de Teresa Bonvalot entrar na água para imitir o feito da compatriota. Também frente a uma experiente surfista gaulesa, Teresa fez o necessário perante as condições do mar para somar 9,50 pontos. Apesar do score baixo, Maud Le Car ficou ainda a alguma distância da campeã nacional e europeia, terminando o duelo com apenas 5,53 pontos.Agora, nas meias-finais, Teresa e Yolanda vão medir forças, depois de já o terem feito nesta mesma fase no QS que fechou a temporada transata, na Costa de Caparica. Quem vencer vai garantir o lugar na final do primeiro evento europeu da corrida à qualificação para as Challenger Series 2023, elas que estão ambas a participar nas Challenger Series da presente temporada. Quem vencer o duelo vai enfrentar a vencedora da segunda meia-final, que opõe a britânica Alys Barton à alemã Rachel Presti.Do lado masculino, a armada lusa voltou a não estar tão forte como no lado feminino, o que já vem sendo habitual nas últimas temporadas. Com Afonso Antunes e Luís Perloiro a serem os últimos resistentes em prova, ambos acabaram por cair na ronda 4, ao início da manhã de hoje. Afonso, que ainda tem idade júnior, conseguiu terminar no 9.º posto final, enquanto Luís Perloiro foi 13.º classificado.