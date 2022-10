Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins nos oitavos-de-final na Ericeira

O EDP Vissla Pro Ericeira regressou esta quinta-feira à água, após um dia de pausa. E foi preciso esperar mais um pouco, com duas chamadas infrutíferas de manhã, para ter início a ronda 2 feminina. Com quatro representantes em prova, a armada lusa viu Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins carimbarem o acesso à próxima fase. Dessa forma, Portugal garante duas surfistas entre as 16 finalistas desta que é a quinta e antepenúltima etapa das Challenger Series 2022.

No heat 3 as cores nacionais estiveram em ação com Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes, com as surfistas portuguesas a apresentarem prestações díspares. Por um lado, Mafalda nunca conseguiu entrar na bateria, terminando no quarto e último posto, com somente 3,20 pontos. Já Teresa Bonvalot esteve a um bom nível, somando 12,33 pontos e sendo apenas batida pela brasileira e ex-top mundial Luana Silva (14,37 pontos). Pelo caminho ficou ainda a ex-top mundial Chelsea Tuach, de Barbados, com 10,07 pontos.

Portugal só voltou a entrar na água no heat 7, novamente em dose dupla, com Yolanda Hopkins e Kika Veselko a disputarem a passagem à fase woman-on-woman. Com o triunfo a sorrir à norte-americana Sawyer Lindblad, com 10,83 pontos, a disputa pela segunda posição ficou remetida à dupla portuguesa e à alemã e antiga campeã nacional Camilla Kemp. Apesar de ter tido um arranque pior, Yolanda acabou por levar a melhor e garantir a passagem à próxima fase, com 7,54 pontos, mais 0,31 pontos que Kemp e 0,48 que Veselko, que terminou a prova portuguesa na 25.ª posição, tal como Mafalda Lopes.

Nos outros heats disputados esta tarde, destaque para a prestação da norte-americana e atual líder do ranking Caitlin Simmers, que somou 15,60 pontos e conseguiu o melhor score da prova feminina até ao momento. Um sério aviso para Teresa Bonvalot, que a vai enfrentar no heat 4 dos oitavos-de-final, enquanto Yolanda Hopkins medes forças com a australiana e ex-top mundial Macy Callaghan no heat 8. Em jogo estará a passagem aos quartos-de-final.

Este é já um resultado positivo para as duas surfistas portuguesas, sobretudo para Hopkins, que ocupa atualmente o 32.º posto do ranking. Já para Teresa Bonvalot, atual número 8 do ranking, continua a ser necessário avançar mais rondas para se solidificar na disputa pela qualificação para o circuito mundial de 2023. Isto porque grande parte das rivais também continua em prova.

Das 16 surfistas apuradas para os oitavos-de-final na Ericeira, apenas não está uma do atual top 10, a australiana Bronte Macaulay, número 7 do ranking, que já foi ultrapassada virtualmente por Teresa. Do top 15 faltam ainda a norte-americana Alyssa Spencer e a havaiana Keala Tomoda-Bannert. Somente três surfistas ainda em prova estão fora do top 20, sendo Yolanda Hopkins uma delas.

Caso as surfistas portuguesas continuem a avançar em Ribeira d’Ilhas começam a somar pontos importantes na luta pelo apuramento para a elite mundial. No caso de Bonvalot, se surpreender Simmers, vai defrontar a vencedora da bateria entre Luana Silva e a sul-africana Sarah Baum. Já Yolanda Hopkins, se bater Callaghan, vai enfrentar a vencedora do duelo entre Lindblad e a australiana e ex-top mundial Nikki van Dijk.

A chamada para esta sexta-feira está marcada para as 7H30 em Ribeira d’Ilhas. A ação deverá retomar com a ronda 3 masculina, podendo a prova feminina também entrar na água mais à tarde. O período de espera do EDP Vissla Pro Ericeira decorre até domingo, o que significa que a fase de todas as decisões está prestes a chegar. E ondas parecem não faltar no horizonte.