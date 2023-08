Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins nos quartos de final do Rip Curl Pro Anglet

As surfistas portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins apuraram-se hoje para os quartos de final do Rip Curl Pro Anglet, etapa do circuito europeu do Qualifying Series, enquanto Mafalda Lopes, Carolina Mendes e Maria Salgado foram eliminadas.

Inserida na segunda bateria os oitavos de final, 'Teresinha' obteve o melhor resultado ao amealhar 10,30 pontos, à frente da espanhola Nadia Erostarbe (9,67), que também seguiu em frente, e das lusas Carolinas Mendes (9,27) e Mafalda Lopes (6,10), ambas afastadas.

No quarto e último heat da ronda, Hopkins impôs-se com 12,10 pontos, seguida da espanhola Ariane Ochoa (10,20) e das eliminadas Maria Salgado (9,90) e Pauline Ado (9,73), de França.

Nos 'quartos', Bonvalot e Hopkins vão enfrentar as francesas Tya Zebrowski e e Juliette Lacome, respetivamente.

O quadro masculino teve 15 representes lusos, com Eduardo Fernandes a ser aquele que chegou mais longe, ficando pelos 'oitavos', fase em somou 5,67 pontos no último lugar da primeira bateria, vencida pelo francês Kyllian Guerin (13,90).