Teresa Bonvalot: «Estou entusiasmada com todas as etapas e a Gold Coast é o melhor sítio para começar»

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot, campeã europeia da Liga Mundial de Surf (WSL), considera estar preparada para lutar por uma vaga no circuito principal no próximo ano, na véspera do arranque das Challenger Series, na Austrália.

"Estou entusiasmada com todas as etapas e a Gold Coast é o melhor sítio para começar com ondas incríveis. Estou pronta para competir com as melhores e confiante que me posso qualificar, mas é mesmo um circuito com tanta qualidade que tenho de dar o meu melhor", destacou a atleta olímpica lusa, de 22 anos, em declarações reproduzidas pela WSL.

A luta de Bonvalot pela presença no circuito mundial de 2023 passa pelas Challenger Series, que atribuem 12 vagas masculinas e seis femininas e vão ter início na Austrália, com o Boost Mobile Gold Coast Pro, entre sábado e 15 de maio, quando deverão também entrar na corrida os compatriotas Frederico Morais (recém-despromovido do circuito principal), Vasco Ribeiro, Francisca Veselko, Mafalda Lopes e Yolanda Sequeira.

O circuito intermédio (segunda divisão) da WSL, que dá acesso à elite mundial, é composto por oito etapas, duas na Austrália (Gold Coast Pro, de 07 a 15 de maio, e Sydney Surf Pro, de 17 a 24 de maio), uma na África do Sul (Ballito Pro, de 03 a 10 de julho), uma nos Estados Unidos (US Open of Surfing, de 30 de julho a 07 de agosto), uma em Portugal (Pro Ericeira, de 01 a 09 de outubro), uma em França (Pro France, de 12 a 23 de outubro), uma no Brasil (Saquarema Pro, de 01 a 08 de novembro), e uma no Havai (Haleiwa Challenger, de 26 de novembro a 07 de dezembro).