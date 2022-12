Teresa Bonvalot nas 'meias' do Haleiwa Challenger no Havai

A surfista portuguesa Teresa Bonvalot venceu esta sexta-feira a quarta bateria dos quartos de final da última prova das 'Challenger Series' da Liga Mundial de Surf (WSL), que decorre em Haleiwa, no Havai, e está nas meias finais da competição.

'Teresinha' fez 8,17 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (5,17 e 3,00), superando as havaianas Bettylou Sakura Johnson (7,46) e Zoe McDougall (3,17), e a australiana India Robinson (1,36), com a atleta lusa a manter as aspirações de entrar no circuito principal da WSL em 2023.

Na luta pelo acesso à final, a olímpica portuguesa vai defrontar as havaianas Bettylou Sakura Johnson e Gabriela Bryan, e a norte-americana Sawyer Lindblad.

Ainda hoje (hora local) vão ser disputadas as finais no quadro feminino e masculino do Haleiwa Challenger, a última etapa das 'Challenger Series', que dão apuramento para o circuito principal da WSL, num evento que decorre na ilha de Oahu, no Havai, Estados Unidos.