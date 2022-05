Teresa Bonvalot nos oitavos-de-final em Sydney

Teresa Bonvalot garantiu, este sábado, a qualificação para os oitavos-de-final do Sydney Pro, a segunda etapa das Challenger Series 2022. A surfista portuguesa esteve em grande plano no heat que fechou a jornada, conseguindo a melhor performance feminina e carimbando um lugar na fase woman-on-woman. Em sentido inverso, Vasco Ribeiro foi eliminado na ronda 2 masculina.Depois de realizados os dois últimos heats da ronda inaugural feminina em Manly Beach, onde o grande destaque foi a eliminação da havaiana Bettylou Sakura Johnson, a ação avançou para a ronda 2 masculina. Foi logo no heat 3 que Vasco Ribeiro esteve em ação. O campeão nacional até começou a disputa de forma forte, mas o mar pequeno e difícil acabou por ditar a eliminação e um 25.º posto final.Vasco somou logo 11,40 pontos nos primeiros minutos da bateria e parecia lançado para a qualificação. Contudo, na segunda metade do heat houve uma forte resposta por parte da concorrência e o surfista português não conseguiu melhorar a sua situação até final. O triunfo acabou por sorrir ao havaiano Brodi Sale, com 13,80 pontos, enquanto o brasileiro e ex-top mundial Alejo Muniz segurou o segundo posto, com 12,43. Vasco Ribeiro ainda terminou à frente do neozelandês Te Kehukehu Butler, que não fez mais que 9,30 pontos.Com este desfecho a armada lusa não consegue colocar qualquer representante entre os 24 surfistas que estão na ronda 3, onde há um domínio brasileiro, com sete representantes. Isto depois de Frederico Morais já ter sido eliminado na ronda inaugural. Para Vasco este é um resultado intermédio e que poderá servir de descarte, depois de na etapa inaugural, na Gold Coast, ter conseguido chegar ao 9.º posto.Nesta fase, destaque para a performance do brasileiro Michael Rodrigues, que somou 16 pontos, eliminando o australiano Julian Wilson e o havaiano Zeke Lau, e onde o indonésio Rio Waida também seguiu em frente. Waida não foi o único indonésio a seguir em frente, com Ketut Agus a vencer a bateria 10 e a apresentar-se como uma das grandes surpresas do campeonato.Após a realização dos 12 heats da ronda 2 masculina, ainda houve tempo para realizar os primeiros quatro heats da ronda 2 feminina. E no quarto esteve em prova Teresa Bonvalot. A surfista portuguesa mostrou-se letal perante um mar bem difícil, ganhando a aposta tática num heat frente a adversárias bem complicadas.Enquanto as adversárias procuravam encontrar ondas mais compridas, Teresa apostou em ondas maiores e de apenas uma manobra, mas que lhe permitiam aplicar toda a técnica e power na junção. Uma receita de foi resultado cada vez mais à medida que o heat foi avançando. Com 13,26 pontos, a campeã europeia garantiu o triunfo e a melhor performance feminina do dia, mesmo perante a pressão final das rivais, onde a sul-africana Sarah Baum foi segunda, com 12,53 pontos. Pelo caminho ficou a australiana e ex-top mundial Molly Picklum, com 12,20 pontos, e a japonesa Minami Nonaka, com 9,63 pontos.Depois de na Gold Coast não ter conseguido superar a ronda 2, Teresa mostra-se em boa forma em Sydney, avançando já para a fase woman-on-woman. Já tem garantido, pelo menos, o 9.º posto, mas com possibilidade de ir ainda mais longe. Nos oitavos-de-final Teresa Bonvalot vai medir forças com a havaiana Zoe McDougall no heat 4. Em caso de triunfo cruza-se com a vencedora da bateria 3, entre a havaiana Moana Wong, também em grande evidência nesta etapa, e a sul-africana Sarah Baum.Mas Portugal ainda pode ter mais uma representante nos oitavos-de-final, uma vez que Mafalda Lopes ainda não competiu nesta ronda 2. Quando a ação regressar, este domingo, a jovem surfista da Caparica vai estar no segundo heat do dia, onde enfrenta as australianas Zahlii Kelly e Ellie Harrison e ainda a norte-americana Alyssa Spencer.