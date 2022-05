Teresa Bonvalot nos quartos-de-final do Sydney Surf Pro

Teresa Bonvalot continua a mostrar que atravessa um grande momento de forma, depois de, este domingo, ter carimbado a passagem aos quartos-de-final do Sydney Surf Pro, segunda etapa das Challenger Series 2022. Este é já o melhor resultado da temporada entre os seis surfistas portugueses que disputam este circuito que dá acesso ao CT 2023.Apesar das condições continuarem pequenas e difíceis em Manly Beach, a campeã europeia soube contornar as dificuldades para garantir mais um triunfo e fechar a jornada de forma positiva para as cores nacionais, depois de um início marcado pela eliminação de Mafalda Lopes, ainda na ronda 2 feminina.A ação retomou com os últimos quatro heats dessa segunda ronda feminina, o que fez com que Mafalda entrasse em cena logo no segundo heat do dia, ainda pelas 22H30 de Portugal Continental. Apesar de também se mostrar em bom plano nas ondas de Sydney e de ter lutado pela qualificação até ao final, a jovem surfista da Caparica foi eliminada, despedindo-se desta "perna australiana" com um 25.º lugar.Numa disputa muito equilibrada, a australiana Zahli Kelly destacou-se na liderança, com 13,87 pontos, nunca saindo dessa posição. Na disputa pelo segundo lugar, Mafalda Lopes era a surfista com a melhor onda, graças a um 6,83. Contudo, a jovem portuguesa ficou a precisar de um backup mais forte, esperando até final por uma onda que lhe permitisse fazer 4,83 pontos.Nos últimos minutos, Mafalda ainda arriscou, mas a nota acabou por sair um pouco abaixo, nos 4,10 pontos. Algo que fez com que já não conseguisse inverter a situação, terminando a bateria com 10,93 pontos, atrás da australiana Ellie Harrison (11,10) e de Alyssa Spencer (11,66), com a número um norte-americana a acompanhar Kelly rumo aos oitavos-de-final.Pelo meio e antes do regresso à água da prova masculina houve mais um show de Caitlin Simmers, que parece bem embalada para mais um grande resultado, depois de ter vencido em Snapper Rocks a etapa inaugural deste circuito. Para já, e até porque é ela a líder do ranking, parece ser a principal candidata a uma das cinco vagas femininas em disputa para a elite mundial do próximo ano.Depois disso, foram disputados os oito heats da ronda 3 masculina, onde várias surpresas se assumiram. Os surfistas indonésios continuam em grande neste campeonato e tanto Rio Waida como Ketut Agus conseguiram seguir para os oitavos-de-final, onde os australianos estão em maioria, com quatro representantes, mas logo seguidos pelo Brasil, com três surfistas ainda em prova, depois de não terem conseguido chegar sequer a esta fase na etapa da Gold Coast.As melhores performances do dia pertenceram a ex-tops mundiais, com os australianos Morgan Cibilic e Ryan Callinan, ambos relegados do Tour no recente cut, a ultrapassarem a barreira dos 16 pontos, tal como aconteceu com o brasileiro Michael Rodrigues, que parece muito determinado em regressar à elite mundial, de onde saiu em 2019.Destaque ainda para o jovem havaiano Brodi Sale, que já tinha sido o responsável pela eliminação de Vasco Ribeiro na ronda anterior e que, desta vez, acabou por conseguir eliminar outro experiente surfista do circuito europeu, o marroquino Ramzi Boukhiam. Depois de uma eliminação de primeira na Gold Coast, Sale, de 19 anos, está a surpreender tudo e todos em Sydney.Com algum tempo ainda de luz pela frente a organização decidiu colocar na água os seis primeiros heats dos oitavos-de-final femininos, o que fez com que Teresa Bonvalot regressasse à ação no antepenúltimo heat do dia, discutindo a passagem aos quartos-de-final com a havaiana Zoe McDougall, depois de os dois primeiros heats da ronda terem sido dominados, precisamente, por havaianas, com Luana Silva e Keala Tomoda-Bannert a serem as primeiras a garantir vaga nos quartos-de-final.Só que a sorte havaiana começou a mudar no heat 3, com a derrota de Moana Wong frente à sul-africana Sarah Baum. E Teresa fez o resto. Surgindo novamente muito confiante, depois de um triunfo convincente obtido na véspera, a campeã europeia dominou o heat e foi a meio da bateria que fez os maiores estragos, primeiro com uma onda de 6,50 pontos, depois com outra de 5,93, que ajudou a fechar a disputa com 12,43 pontos e o triunfo no bolso, frente aos 10,63 de McDougall.Nos dois últimos heats do dia, Alyssa Spencer venceu um duelo explosivo frente à australiana Macy Callaghan, enquanto a jornada foi fechada por um triunfo de Nikki van Dijk frente a Zahli Kelly, num duelo de australianas decidido por apenas 0,17 pontos. Por realizar-se ficaram duas baterias, que vão definir o último heat dos quartos-de-final. Quando a ação retomar esta segunda-feira – noite de domingo em Portugal – o primeiro embate será entre as norte-americanas Caitlin Simmers e Kirra Pinkerton, com a ronda a fechar com um duelo entre a australiana Sophia McCulloch e a japonesa Sara Wiakita.Na próxima fase Teresa Bonvalot já sabe que vai medir forças com a experiente sul-africana Sarah Baum, com quem se cruzou na ronda 2, tendo vencido essa bateria. Baum é uma surfista que faz mais valer o seu power em relação à técnica e que pode estar perfeitamente ao alcance de Teresa, dependendo das condições do mar. Caso avance até às meias-finais, a surfista portuguesa irá defrontar a vencedora do duelo entre as havaianas Luana Silva e Keala Tomoda-Bannert.Com um 5.º posto, pelo menos, garantido, Teresa Bonvalot prossegue como a resistente nacional nesta etapa de Sydney, depois de na Gold Coast ter terminado no 17.º posto. Uma prestação que vai valer uma boa subida no ranking a Teresa e que a vai deixar colocada em boa posição de atacar o top 5 que dá acesso ao circuito mundial no próximo ano. Mas a surfista portuguesa ainda pode ir mais longe e esperam-se emoções fortes na próxima madrugada.