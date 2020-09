Teresa Bonvalot passa diretamente aos 'quartos' no MEO Portugal Cup of Surfing

Teresa Bonvalot apurou-se esta terça-feira para os quartos-de-final do MEO Portugal Cup of Surfing. A recém-coroada campeã nacional foi a única entre os 10 portugueses em prova a conseguir superar com sucesso a ronda inaugural, que se disputou esta manhã em Ribeira d’Ilhas, e a evitar a passagem pela ronda de repescagem.

Teresa esteve em ação no quarto e último heat da ronda inaugural feminina, onde somou 11,46 pontos, que a ajudaram a superar a basca Nadia Erostarbe e também portuguesa Kika Veselko. Os heats anteriores foram vencidos pela israelita Anat Lelior e pelas francesas Johanne Defay e Pauline Ado.

Defay foi superior num heat em que bateu as portuguesas Carolina Mendes e Camila Cardoso, enquanto Ado venceu as também portuguesas Yolanda Hopkins e Mafalda Lopes. Carolina, Camila, Yolanda, Kika e Mafalda vão agora enfrentar a ronda de repescagem para se tentarem juntar a Teresa nos quartos-de-final.

Quando a ação retomar, Camila Cardoso vai enfrentar a alemã Rachel Presti no primeiro heat das repescagens, Carolina Mendes defronta depois a basca Ariane Ochoa, Yolanda Hopkins e Kika Veselko medem forças no heat 3 e, por fim, Mafalda Lopes vai ter pela frente Nadia Erostarbe no heat 4, de onde sai a adversária de Teresa Bonvalot nos quartos-de-final.

Na prova masculina houve uma razia total para a armada lusa, com Vasco Ribeiro, Henrique Pyrrait, Afonso Antunes e Frederico Morais a caírem todos para a repescagem. Kikas foi o que teve mais perto de vencer, mas acabou superado já perto do fim pelo basco Aritz Aranburu na última bateria do dia. O marroquino Ramzi Boukhiam, o brasileiro e campeão mundial Italo Ferreira e o francês Maxime Huscenot foram os outros vencedores da ronda.

Agora, na repescagem Vasco vai defrontar o brasileiro e top do WCT Jadson Andre no primeiro heat, seguindo-se um embate entre Henrique Pyrrait e o italiano e também top do WCT Leo Fioravanti. No quarto e último heat das repescagens, Kikas enfrenta Afonso Antunes. Dessa forma, é já certa a presença de um português nos quartos-de-final masculino, onde irá enfrentar o basco Aritz Aranburu.

Com o mar a não colaborar muito neste dia inaugural, a organização optou por parar a prova ao meio-dia. Para quarta-feira está marcada uma nova chamada, sendo que a organização pode esperar até sexta-feira para recolocar a prova na água nas melhores condições possíveis.