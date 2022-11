Teresa Bonvalot pode fazer história

Tem hoje início no Havai a última etapa do circuito Challenger Series, estando em jogo as últimas vagas para o World Tour de 2023. Em prova estarão seis portugueses, destacando-se Teresa Bonvalot, perto de fazer história. Atualmente em 5º no ranking, tem de fazer melhor que as adversárias diretas para manter a posição e garantir uma das duas vagas em aberto. Algo que a tornaria na primeira lusa a chegar à elite mundial feminina.Mafalda Lopes, Kika Veselko e Yolanda Hopkins também competem, mas já sem possibilidade de qualificação. No lado masculino, Frederico Morais tem a companhia de Vasco Ribeiro. Ambos ainda sonham com uma das sete vagas, mas têm de vencer esta etapa, ficando ainda dependentes de terceiros.