Teresa Bonvalot renova com o Sporting: «Um orgulho permanecer no clube do meu coração»

O Sporting revelou esta quinta-feira a renovação de contrato Teresa Bonvalot, sem especificar a duração do novo vínculo. A surfista portuguesa, de 23 anos, de leão ao peito desde 2019, mostrou-se feliz pela confiança em si depositada."É sempre um orgulho permanecer no clube do meu coração, no qual sempre me inspirei. Continuar no Sporting é um privilégio. Fui a primeira surfista do Sporting, mas hoje já não sou a única felizmente. Sabe sempre bem ter mais atletas nesta grande modalidade, que ainda é recente mas que faz todo o sentido. Tenho vindo a demonstrar a leoa que sou, quer seja em Portugal ou lá fora, e estou muito orgulhosa", vincou em declarações aos meios de comunicação dos verde e brancos.A quatro vezes campeã nacional quer engrossar o palmarés do clube. "Quantos mais títulos trouxer, melhor. Será um bom sinal ter o Museu cada vez mais cheio na parte dedicada ao surf. É com esse objetivo que trabalho para que um dia mais tarde tenham de aumentar o espaço do surf. É com essa mentalidade que acordo todos os dias", deu conta 'Teresinha'.