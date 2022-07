Teresa Bonvalot sai de Ballito no 4.º posto do ranking das Challenger Series

A armada lusa saiu de Ballito, na África do Sul, onde se realizou a terceira de oito etapas do circuito Challenger Series 2022, com posições mais cimentadas na luta por uma vaga no circuito mundial de 2023. Embora tenha caído uma posição no ranking feminino, Teresa Bonvalot é agora 4.ª e permanece dentro do top 5 que no final da temporada vale o acesso à elite mundial feminina.Já do lado masculino, mesmo sem ter surfistas dentro do top 10 que vale ao acesso à elite dos homens, a verdade é que o 5.º posto alcançado por Frederico Morais garantiu uma enorme subida no ranking, até ao 24.º posto. Kikas chegou-se perto de Vasco Ribeiro, que ocupa o 19.º posto, estando ambos em boa posição de lutar nas próximas etapas pela ascensão a esse tão ambicionado top 10.Contas feitas, com o ranking a ser liderado pelo indonésio Rio Waida, que tem a qualificação praticamente assegurado em virtude de já ter conseguido dois triunfos na temporada, Vasco Ribeiro soma 5970 pontos, estando a somente 1325 pontos do cut, que está no brasileiro Alejo Muniz. Um pouco mais atrás surge Frederico, com 5292, a 200 mil do top 10. Ambos ainda com boas perspetivas de qualificação, num circuito masculino em que um triunfo atira praticamente os surfistas para os primeiros lugares do ranking.Vasco e Frederico, os únicos representantes nacionais no setor masculino destas Challenger Series têm ainda mais cinco oportunidades para melhorarem o ranking. A próxima vai acontecer já no início de Agosto, em Huntington Beach, nos Estados Unidos. A prova californiana antecede a etapa portuguesa, que acontece na Ericeira, em outubro.Do lado feminino, as contas são mais apertadas. Com apenas cinco vagas em disputa, vencer uma etapa pode não significar garantir a qualificação. Dessa forma, Teresa Bonvalot, que foi a campeã em Sydney, procura continuar a amealhar pontos. O 9.º lugar obtido em Ballito ajudou nessa luta e deixa a portuguesa com 3690 pontos de avanço para as duas primeiras surfistas que ficam à porta do cut, no 6.º posto, a australiana Bronte Macaulay e a havaiana Bettylou Sakura Johnson, ambas ex-tops mundiais.Cenário diferente é o das outras portugueses presentes no circuito feminino. Yolanda Hopkins surge no 24.º posto, com 4720 pontos, quase a 10 mil do cut, o que começa a ser uma distância considerável. Mais abaixo no ranking estão ainda Mafalda Lopes (44.ª), com 3100 pontos, Kika Veselko (48.ª), com 3000 pontos, e ainda Carolina Mendes (70.ª), com 70 pontos, que só conseguiu a entrada nesta prova, tendo obtido vaga de suplente.