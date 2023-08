Teresa Bonvalot termina US Open of Surfing no 9.° lugar

Teresa Bonvalot foi, esta sexta-feira, eliminada nos oitavos-de-final do US Open of Surfing, terminando a quarta e antepenúltima etapa do circuito Challenger Series 2023 no 9.° posto.A surfista portuguesa esteve em ação no heat 6, onde viu a experiente australiana Sally Fitzgibbons dominar a disputa do início ao fim. Com 13,50 pontos, a ex-top mundial e atual vice-líder do ranking de qualificação garantiu a passagem aos quartos-de-final da prova californiana, enquanto Teresa se ficou pelos 11,10 pontos.Com a derrota de Bonvalot, chegou ao final a participação lusa no US Open of Surfing. A campeã nacional deverá beneficiar desta prestação para melhorar o atual 11.° posto, num ranking em que somente o top 5 garante qualificação para o circuito mundial do próximo ano.