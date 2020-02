Teresa Bonvalot vence duelo luso rumo às meias-finais em Tenerife

Teresa Bonvalot garantiu esta sexta-feira a qualificação para o QS1500 de Tenerife, nas ilhas Canárias, depois de ter conseguido superar mais duas rondas na prova que se disputa em Las Americas. Teresa conseguiu avançar para o dia final desta prova depois de vencer um duelo luso nos quartos-de-final.





O dia começou bem para as cores nacionais com Teresa a conseguir a qualificação no primeiro heat da ronda 3. A surfista de Cascais somou 12,30 pontos e foi 2.ª classificada num heat vencido pela peruana Sol Aguirre (13,44) e onde a alemã Rachel Presti (9,66) e a espanhola Garazi Sanchez-Ortun (6,67) ficaram pelo caminho.No heat seguinte foi a vez de Yolanda Hopkins brilhar novamente na prova canária, vencendo a bateria com um score de 15,30 pontos, conseguindo mesmo a melhor onda do dia, com 8,07 pontos. A campeã nacional deixou a espanhola Ariane Ochoa (11,57) no segundo posto, ajudando a eliminar a compatriota Francisca Veselko (8,46) e a britânica Peony Knight (8,20).Um desfecho que acabou por ditar um embate entre Teresa e Yolanda nos quartos-de-final. Embora a surfista algarvia tenha sido o destaque de todas as rondas, a verdade é que Bonvalot consegui quebrar o ímpeto que a compatriota trazia, garantindo um triunfo sólido, com 14,67 pontos contra apenas 9,90.Teresa Bonvalot apurou-se, assim, para o dia final – deverá acontecer este sábado, embora o período de espera decorra até domingo - deste QS1500 de Tenerife, sendo que nas meias-finais terá pela frente Ariane Ochoa. Enquanto isso, Yolanda Sequeira despediu-se de prova com um honroso 5.º posto, enquanto Kika Veselko terminou na 9.ª posição.Por outro lado, na prova masculina, Portugal não vai estar representando no dia final, uma vez que Pedro Henrique foi eliminado na ronda 5, terminando no 13.º posto final. Pedrinho somou apenas 5,17 pontos num heat que foi vencido pelo alemão Lenni Jensen (12,57) e onde o francês Renan Grainville (11) também conseguiu seguir em frente – o argentino Jose Gundesen (10,70) ficou no 3.º posto.