Teresa Bonvalot vence primeira etapa da liga portuguesa de surf na Figueira da Foz

A surfista Teresa Bonvalot, bicampeã nacional em 2014 e 2015, ganhou este domingo a primeira prova do circuito português de surf, o Figueira Pro, batendo na final Carolina Mendes, também bicampeã lusa (2016 e 2017), na Praia do Cabedelo.

Bonvalot, atleta de 20 anos, de Cascais, obteve na final uma pontuação global de 16,05 pontos nas suas duas melhores ondas (em 20 possíveis), enquanto Carolina Mendes (também conhecida por Carol Henrique) terminou a sua prestação com 12,85 pontos.

Nas meias-finais, as duas surfistas tinham deixado para trás Kika Veselko e Yolanda Hopkins (campeã em título), respetivamente.

Hoje, a competição também passou pela Praia da Murtinheira, a norte do Cabo do Mondego, onde as ondas estavam melhores, até meio da tarde, tendo regressado ao Cabedelo para a realização das finais (meias-finais e finais) femininas e masculinas.

O Figueira Pro foi a primeira prova de surf mundial a ser realizada, depois da interrupção causada pela pandemia de covid-19, sendo a etapa inaugural das cinco que formam o circuito português.