Teresa Bonvalot vence Yolanda Hopkins na final em Anglet

Teresa Bonvalot conquistou, este domingo, a vitória no Pro Anglet, QS3000 francês, que contou com uma final totalmente portuguesa na prova feminina. Teresa venceu Yolanda Hopkins numa disputa marcada pelo equilíbrio e que foi decidida já nas últimas ondas, com a atual campeã nacional a conseguir a reviravolta frente à campeã europeia em título.Após um dia de pausa, a prova retomou pela manhã no sudoeste francês, com Teresa Bonvalot a vencer a basca Nadia Erostarbe num duelo muito renhido. Depois, foi a vez de Yolanda Hopkins fazer o mesmo, mas frente à francesa Tessa Thyssen, garantindo assim mais uma final totalmente portuguesa no QS europeu.Na grande final Yolanda Hopkins teve um ligeiro ascendente na primeira metade da bateria, sobretudo graças àquela que seria a melhor onda do heat, com 7,33 pontos. Contudo, na última onda que surfou, Teresa conseguiu igualar uma nota de 6,83 que já tinha, para virar o resultado a seu favor, com 13,66 pontos contra 13,16 de Yolanda.Esta foi a sexta vitória de Teresa Bonvalot na carreira no circuito QS europeu e a primeira vitória da temporada para a atual campeã nacional, precisamente no primeiro evento em que entrou em 2023/24 no circuito europeu de qualificação. Algo que a faz entrar diretamente para o 2.º posto do ranking europeu.Já para Yolanda Hopkins a derrota teve um sabor menos amargo, porque ajudou a atual campeã europeia em título a reassumir a liderança do ranking europeu, após a realização de três etapas, tendo 690 pontos de avanço para Teresa.Na prova masculina, onde não houve qualquer português nas rondas finais, o triunfo acabou por sorrir ao francês Tiago Carrique, que saltou para a liderança do ranking. A próxima etapa do QS europeu 2023/24 arranca já na terça-feira, em Pantín, na Galiza, e tem um estatuto QS3000.