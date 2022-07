Teresa e Yolanda nos quartos-de-final em Pantín

Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins já estão nos quartos-de-final do Pantín Classic, histórica prova galega que este ano está na sua 35.ª edição e que abre a temporada do QS europeu 2022/23. A dupla portuguesa conseguiu avançar junta na ronda 3, disputada ao final da tarde de quarta-feira.Com a prova galega a entrar na fase das decisões, ao início do dia a armada lusa feminina já se tinha destacado com um pleno na ronda 2, enquanto do lado masculino Afonso Antunes e Luís Perloiro foram os únicos a avançar para a ronda 4. Mas houve mais ação pela frente e aí as coisas já não foram tão perfeitas para as cores nacionais.Tudo começou da melhor forma, com um primeiro heat em que as portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins levaram a melhor frente às bascas Ariane Ochoa e Nadia Erostarbe. Yolanda venceu o heat com 11,46 pontos, enquanto Teresa foi segunda com 10,87. Mas a partir daí tudo mudou.No heat 3 estiveram também duas portuguesas em ação, mas tanto Kika Veselko como Mafalda Lopes não conseguiram superar a britânica Alys Barton e a alemã Rachel Presti. O mesmo aconteceu com Carolina Mendes, que no último heat do dia não foi além do 3.º posto, vendo a as espanholas Janire Gonzalez Etxabarri e Lucia Martino seguirem em frente.Dessa forma, Teresa e Yolanda são agora as resistentes no lado feminino, estando já entre as oito melhores surfistas. A próxima fase começa com um embate entre Yolanda Hopkins e a francesa Pauline Ado, enquanto Teresa Bonvalot, campeã europeia em título, mede forças com a gaulesa Maud Le Car no heat seguinte. O que significa que se ambas vencerem vão enfrentar-se nas meias-finais.A ação em Pantín retoma esta manhã de quinta-feira com a ronda 4 masculina, onde Afonso Antunes e Luís Perloiro tentam seguir o exemplo de Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins. Isto numa altura em que a prova começa a chegar às rondas decisivas, podendo estar perto do final.