Tiago Pires regressa à competição no Allianz Ericeira Pro

Tiago Pires vai ser uma das grandes atrações do Allianz Ericeira Pro, a segunda etapa da Liga MEO Surf 2020, que arranca já esta sexta-feira na Praia de Ribeira d’Ilhas. Saca vai regressar, assim, à competição após uma ausência de praticamente dois anos, reforçando assim o elenco de lixo da prova ericeirense. Tiago Pires, que recebeu um wildcard, junta-se a Frederico Morais e aos restantes tops nacionais na luta pelo triunfo numa praia que bem conhece.





O Allianz Ericeira Pro tem chamada marcada para as 7 horas de sexta-feira e o quadro de competição já foi revelado. Esta é uma ocasião invulgar de ver em ação em simultâneo os dois únicos surfistas portugueses que conseguiram chegar ao circuito mundial de surf - Saca entrou em 2008 e esteve lá durante 7 anos, enquanto Kikas está lá atualmente.Confronto Direto Frederico Morais x Tiago Pires- Número de Confrontos Diretos (desde 2012): 2- Meias-Finais Allianz Ericeira Pro 2015: Tiago Pires 18.00pts x Frederico Morais 15.40pts- Final Allianz Caparica Pro 2015: Frederico Morais 17.25pts x Tiago Pires 13.60pts- Resultado: empate (1-1)- Campeão Nacional em 2015: Frederico Morais (Vice-Campeão: Tiago Pires)Frederico Morais e Teresa Bonvalot, vencedores da etapa inaugural na Figueira da Foz, surgem na Ericeira com o estatuto de líderes do ranking nacional e, por isso, vão envergar a licra amarela. No lado feminino Teresa Bonvalot, que é a campeã em título desta etapa, chega bastante motivada a Ribeira d’Ilhas, depois de um triunfo imponente na Figueira da Foz, numa prova onde também se tornou na primeira vencedora do novo inovador prémio Bom Petisco Girls Score, que premeia o melhor score feminino de todas as etapas.H4 Round 1: Frederico Morais x Santiago Graça x Rafael SilvaH14 Round 1: Henrique Pyrrait x José Champalimaud x Sebastião Ramirez x Tiago PiresH16 Round 1: Filipe Jervis x Martim Carrasco x Gony Zubizarreta x Trialista a definirH1 Round 1: Kika Veselko x Mariana Assis x Carina DuarteH4 Round 1: Yolanda Hopkins x Beatriz Costa x Sofia da SilvaH5 Round 1: Teresa Bonvalot x Maria Salgado x Charlotte Vem Berkum"Ribeira d’Ilhas é uma onda que adoro e onde gosto muito de competir. Passei grande parte da minha infância a surfar lá durante os fins-de-semana, na companhia do meu Pai. Poder regressar a Ribeira d’Ilhas para manter o ritmo competitivo e disputar a Liga MEO Surf é muito bom, sendo que defender a licra amarela é um incentivo e uma força para competir bem e entrar com vontade de ganhar. Esta era uma situação que no início do ano não me passava pela cabeça, mas depois de tudo o que se passou ser campeão nacional até poderá passar a ser o meu objetivo da temporada. Tudo está dependente da WSL e do retomar ou não das provas internacionais. Vou fazer mais estas duas etapas, mas ainda não sei como vai ser depois o rumo. Para já vou pensar etapa a etapa, mas quando entramos numa competição é objetivo é sempre ganhar, sobretudo depois de ter começado tão bem na Figueira. Vou-me concentrar apenas no Allianz Ericeira Pro e depois logo verei como será o resto da época"."O meu objetivo é demonstrar sempre bom surf e ir melhorando heat a heat, tentando fazer bons score. Quero sempre superar-me e melhorar as minhas performances e é com esse intuito que vou para o Allianz Ericeira Pro, como faço em todas as provas. Este novo prémio acabar por ser uma motivação extra para conseguir atingir esses objetivos".Tomás Fernandes, também ele local em Ribeira d’Ilhas e campeão em título da etapa, é outro dos surfistas que se juntam ao lote de candidatos. Depois de ter chegado às meias-finais na Figueira da Foz e de ter vencido o prémio Somersby Onda do Outro Mundo, após ter feito a melhor onda de toda a competição, pontuada com 9,00 pontos, Tomás mostra-se motivado para repetir o feito. E não só…Tomás Fernandes, vice-campeão nacional em título e vencedor do prémio Somersby Onda do Outro Mundo no Allianz Figueira Pro"Foi uma ótima sensação ter vencido o prémio Somersby Onda do Outro Mundo no Allianz Figueira Pro. Nesta etapa espero fazer ondas tão boas ou melhores. É sempre bom fazer a melhor onda do campeonato e receber um prémio por isso, mas neste campeonato quero ir ainda mais longe".Os surfistas mais jovens também terão uma palavra a dizer nesta etapa, depois de terem tido uma prestação afirmativa na Figueira da Foz. Afonso Antunes, que chegou às meias-finais, e Guilherme Ribeiro, que foi eliminado por Kikas nos quartos-de-final, são os líderes da nova geração. E Guilherme até teve motivos para sorrir a dobrar, uma vez que foi o vencedor da Renault Expression Session."Já tinha participado em várias Expression Session, mas nunca tinha conseguido vencer, por isso foi mais um objetivo conquistado. Fiquei muito contente por isso. Apesar de na Ericeira ser mais difícil de fazer manobras progressivas, penso que vencer novamente a Renault Expression Session vai estar novamente dentro dos meus objetivos nesta etapa".As previsões apontam para um cenário idêntico ao do Allianz Figueira Pro, com o domingo a ser o dia em que os surfistas irão usufruir as melhores condições, exatamente para as fases finais. Dessa forma, estarão reunidas todas as condições para coroar os campeões deste Allianz Ericeira Pro em grande."Vamos ter um padrão idêntico, tanto a nível de ondulação como de marés. Na sexta-feira apanhar uma ondulação nova que entra na quinta-feira. No sábado é o dia em que há menos mara, mas no domingo entra uma nova ondulação, que vem bem a tempo. Vamos ter condições para fazer o campeonato de uma forma mais tranquila. Ondas vão haver sempre. Estamos confiantes que tudo vai correr bem".07h00 – Call primeiro dia de competição (masculino e feminino)07h00 – Call segundo dia de competição (por confirmar)07h00 – Call terceiro dia de competição (por confirmar)15h00 – Renault Expression Session (por confirmar)16h30 – Finais do Allianz Ericeira Pro (por confirmar)17h30 – Cerimónia de Entrega de Prémios do Allianz Ericeira Pro (por confirmar)Em termos de troféus laterais, acrescem a luta pela melhor manobra na Renault Expression Session, pela Somersby Onda do Outro mundo e pelo melhor Bom Petisco Girls Score (todos com 2.500€ anuais), a continuação da disputa do Santander Award a definir no final do ano com ponderação entre a performance desportiva e aproveitamento escolar, e ainda a designação dos melhores surfistas locais (masculino e feminino) com uma premiação de 1.500€ por via da Câmara Municipal de Mafra.