Tiago Stock é o nome final na lista de participantes do Capítulo Perfeito 2024

Tiago Stock venceu, esta quarta-feira, os Trials presented by UF Carcavelos Parede em memória de Dapin, prova de triagem que se destinou a apurar um surfista local de Carcavelos para competir na 10.ª edição do Capítulo Perfeito powered by Billabong.

Com ondas a atingirem os 2 metros ao longo da manhã e vento offshore ligeiro, Stock soube encontrar as melhores ondas para completar os tubos mais profundos, fazendo uso do conhecimento especial da onda de Carcavelos para alcançar o wildcard de acesso à competição principal como herói local.

Em prova estiveram também António Carvalho, Bruno Mendonça, João Kopke, João Moreira, Lourenço Sousa, Santiago Graça e ainda Afonso Bandhold, que acabou por ocupar a vaga do lesionado Miguel Kilford, enquanto substituto de Tomás Valente. Apesar das boas prestações, os surfistas locais de Carcavelos não conseguiram travar o ímpeto de Tiago Stock, que foi mesmo o homem do dia ao protagonizar as notas mais altas de toda a prova (7 pontos na primeira ronda e 8 pontos na final).

"Estava um pouco nervoso porque o treino de ontem não me correu bem aqui em Carcavelos. Mas vim de cabeça leve e é sempre bom competir com os meus amigos, todos a sorrir e alegres dentro de água. Estou com grandes expectativas para a competição principal. Sou muito confiante quando há tubos e, conhecendo a praia como conheço, acho que consigo chegar longe e mostrar o que valho", disse o vencedor, que em breve voltará a competir em Carcavelos, desta vez contra os melhores tube riders nacionais e internacionais, no melhor dia de ondas do Inverno português.

Com a vitória de Tiago Stock, a lista final de 16 surfistas que vão participar na 10ª edição do Capítulo Perfeito powered by Billabong está oficialmente fechada. São eles: Anthony Walsh, Aritz Aranburu, Balaram Stack, Bruno Santos, Dylan Graves, Francisca Veselko, João Maria Mendonça, Michael February, Nathan Florence, Nic von Rupp, Pedro Boonman, Rob Machado, Salvador Vala, Tiago Pires, William Alliotti e Tiago Stock.

Os atletas permanecem em stand-by à espera da chamada oficial para a competição principal, que acontecerá quando as previsões do mar e vento indicarem condições excecionais (um dia inteiro de ondas grandes, tubulares e perfeitas) na praia de Carcavelos. Em disputa vai estar um prize money global de 47.500€, com 40.000€ de premiação a distribuir pelos atletas participantes e mais 7.500€ em prémios de performance.

OS 16 FINALISTAS

Anthony Walsh (AUS)

Aritz Aranburu (ESP)

Balaram Stack (EUA)

Bruno Santos (BRA)

Dylan Graves (PR)

Francisca Veselko (PRT)

João Maria Mendonça (PRT)

Michael February (AFS)

Nathan Florence (HAV)

Nic von Rupp (PRT)

Pedro Boonman (PRT)

Rob Machado (EUA)

Salvador Vala (PRT)

Tiago Pires (PRT)

Tiago Stock (PRT)

William Alliotti (FRA)