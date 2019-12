Título mundial decide-se esta quinta-feira em Pipeline

Será esta quinta-feira que vai ser conhecido o campeão mundial de 2020, mas também o vencedor da Triple Crown, os qualificados olímpicos via WCT e ainda quem fica ou sai do WCT em 2020. Já não há volta a dar. Após mais de uma semana de pausa, é desta que a prova terá de ir mesmo para a água.Com o período de espera a terminar esta sexta-feira e com as condições a não oferecerem potencial para esse dia, resta à organização apostar todas as fichas no dia de hoje, sendo esperadas ondas na casa dos 3 metros, com a presença de algum offshore, o que poderá oferecer alguns tubos. O call está marcada para as 17h30 portuguesas.Depois de a prova ter estado perto de se realizar na sexta-feira passada e esta terça-feira, agora é que será de vez. Ondas não têm faltado por estes dias, mas o excesso de areia no fundo da bancada mais temida do planeta não tem proporcionado as melhores ondas possíveis, o que obrigou a organização a esperar por dias melhores.Quando a prova regressar à água, o líder mundial Italo Ferreira será o primeiro a competir. Ele que está bastante pressionado por Gabriel Medina e também por Kolohe Andino. Um deles irá ser campeão mundial, dependendo da performance neste último dia em Pipeline. Outras das atrações será a luta entre John John Florence e Kelly Slater pela segunda vaga norte-americana para Tóquio’2020. Um dia que promete!Se Italo Ferreira vencer a etapa é campeã mundial;Se Italo Ferreira for 2.º, Gabriel Medina precisa de vencer a etapa para renovar o título mundial;Se Italo Ferreira for 3.º, Gabriel Medina precisa de ser 2.º para renovar o título mundial;Se Italo Ferreira for 5.º, Gabriel Medina precisa de ser 3.º para renovar o título mundial;Se Italo Ferreira for 9.º, ou seja, se perder já nos oitavos-de-final, Gabriel Medina precisa de ser 5.º para renovar o título mundial e Kolohe Andino precisa de vencer a etapa para ser campeão mundial.