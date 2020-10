Gony Zubizarreta e Teresa Bonvalot sagraram-se ontem no Guincho vencedores do troféu especial Allianz Triple Crown Champions em memória do ator Pedro Lima.





Este evento dividiu com a prova feminina as atenções no segundo dia de ação do Bom Petisco Cascais Pro, a quinta e última etapa da Liga MEO Surf 2020. A decisão do título nacional masculino ficou, assim, adiada para hoje, o dia final da etapa cascalense.