Título nacional vai ser decidido em ondas épicas

É já amanhã! O Bom Petisco Cascais Pro, derradeira etapa da Liga MEO Surf 2019, vai ter a primeira chamada pelas 7h30 desta quinta-feira, com Carcavelos a ser o palco de todas as decisões. Com o título feminino já entregue a Yolanda Sequeira, todas as atenções vão estar centradas em Tomás Fernandes e Miguel Blanco, que são os únicos surfistas com possibilidade de conseguirem o título nacional masculino.Com as previsões a apontarem para a entrada de uma grande ondulação, que reúne todos os condimentos para oferecer condições incríveis de surf, parecem assim reunidos todos os condimentos para uma última etapa emocionante. Face à ondulação que chega de Oeste, graças à influência do ciclone Lorenzo, e ao vento que irá soprar de Norte (Offshore), é bem provável que nos dois primeiros dias de competição se assista a condições tubulares.Caso Tomás e Blanco avancem até às rondas finais da prova cascalense é bem provável que o título seja decidido apenas no último dia de prova, no sábado. Tomás Fernandes parte na frente, uma vez que lidera o ranking com 160 pontos de vantagem. Mas Miguel Blanco é o campeão em título e vai competir em casa.Contudo, as contas são claras: se Tomás chegar à final é automaticamente campeão nacional pela primeira vez na carreira. Se Miguel Blanco não conseguir chegar à final também entrega o título ao rival.Eis os cenários para a disputa do título masculino:– Se chegar à final Tomás Fernandes é automaticamente campeão;- Se Miguel Blanco não chegar à final, Tomás Fernandes é automaticamente campeão;– Se Tomás Fernandes ficar no 3.º ou 5.º posto, para ser campeão tem de esperar que Miguel Blanco não vença o evento*;– Se Tomás Fernandes ficar no 9.º posto ou pior, para ser campeão tem de esperar que Miguel Blanco não chegue à final;*Caso Miguel Blanco vença a etapa e Tomás Fernandes seja 3.º classificado, ambos terminam empatados, mas o desempate é favorável a Blanco.