Título nacional vai ser disputado por 12 surfistas na derradeira etapa

Os Açores receberam a quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf. Uma prova que serviu para coroar Teresa Bonvalot como campeã nacional pela quarta vez na carreira. Embora do lado feminino as contas tenham sido simples, terminando com o título antecipado de Teresa, do lado masculino o cenário é bem diferente. O triunfo de Frederico Morais, que apenas disputou duas das quatro etapas já realizadas, e a derrota precoce de vários dos favoritos ajudou a baralhar completamente as contas do ranking.

Kikas foi o quarto vencedor diferente em outras tantas etapas. Depois de Vasco Ribeiro, Afonso Antunes e Halley Batista, Frederico beneficiou do triunfo no Allianz Ribeira Grande Pro para entrar também nas contas do título. Algo que demonstra bem como o ranking está embrulhado. Após a etapa açoriana foi o jovem Guilherme Ribeiro a vestir a licra amarela, que fica a depender apenas dele próprio para ser campeão nacional - embora não seja o único. Contudo, muita coisa pode acontecer na etapa final em Peniche.

Olhando para o ranking e usando a matemática, é possível perceber que há mais de uma dezena de surfistas ainda com possibilidades matemáticas de chegar ao título nacional. Mais concretamente, 12 candidatos. Alguns deles sem grandes possibilidades reais, mesmo que a matemática ainda lhes dê esperança. Este é o maior contingente que há memória na luta pelo título na derradeira prova.

Além de Guilherme Ribeiro, estão na luta pelo título Guilherme Fonseca, Eduardo Fernandes, Tomás Fernandes, João Moreira, Vasco Ribeiro, Afonso Antunes, Francisco Almeida, Joaquim Chaves, Francisco Mittermayer, Frederico Morais e Luís Perloiro. A estes nomes juntam-se ainda Halley Batista e Arran Strong como candidatos ao triunfo na Liga MEO Surf, mas não ao título nacional, uma vez que não possuem nacionalidade portuguesa.

Para se ter noção do quão complicadas estão as contas, do top 15 do ranking apenas Pedro Coelho não entra nesta luta, uma vez que já não vai conseguir chegar aos atuais 2600 pontos de Gui Ribeiro. Outro pormenor importante é que, apesar de Guilherme Ribeiro ter a licra amarela, a partir do momento em que Vasco Ribeiro chegar à ronda 2 em Peniche assume virtualmente a liderança da corrida pelo título, mesmo estando atualmente no 7.º posto do ranking. Isto porque o descarte do campeão nacional em título são os 0 pontos da etapa da Ericeira, em que não esteve presente.

Frederico Morais surge numa situação idêntica, mas o facto de não ter estado nas duas primeiras etapas faz com que descarte apenas uma dessas ausências, tendo já uma etapa a zeros a contar na pontuação final. Depois, resta saber se todos os surfistas vão estar presentes nesta derradeira prova, que acontece de 11 a 13 de Novembro. E, quem sabe, com Supertubos a oferecer condições épicas e tubulares para a decisão mais renhida da história da Liga MEO Surf.

Analisando todos os nomes e pontuações, podemos dividir este lote de surfistas em dois grupos: os reais candidatos, onde se incluem Guilherme Ribeiro, Vasco Ribeiro, Guilherme Fonseca, Eduardo Fernandes, Tomás Fernandes, Afonso Antunes, João Moreira e Frederico Morais, e os que, embora tenham esperanças matemáticas, chegam a esta decisão a precisar de um milagre, como são os casos de Francisco Almeida, Joaquim Chaves, Francisco Mittermayer e Luís Perloiro.

Requisitos de cada surfista:

- Guilherme Ribeiro, se vencer é campeão nacional;

- Vasco Ribeiro, se vencer é campeão nacional;

- Guilherme Fonseca, se vencer e Vasco Ribeiro não for à final é campeão nacional;

- Eduardo Fernandes, se vencer, se Vasco Ribeiro não chegar às meias-finais e Guilherme Ribeiro não chegar à final é campeão nacional;

- Tomás Fernandes, se vencer, se Vasco Ribeiro não chegar às meias-finais e Guilherme Ribeiro não chegar à final é campeão nacional;

- Afonso Antunes, se vencer, Vasco Ribeiro não chegar aos quartos-de-final, Guilherme Ribeiro não chegar às meias-finais e Guilherme Fonseca não chegar à final é campeão nacional,

- Frederico Morais, se vencer, Vasco Ribeiro não chegar aos quartos-de-final, Guilherme Ribeiro não chegar às meias-finais e Guilherme Fonseca não chegar à final é campeão nacional;

- João Moreira, se vencer Vasco Ribeiro não chegar aos quartos-de-final, Guilherme Ribeiro não chegar às meias-finais e Guilherme Fonseca não chegar à final é campeão nacional;

- Francisco Almeida, se vencer, Vasco Ribeiro ser 25.º ou pior, Guilherme Ribeiro ser 9.º ou pior, Guilherme Fonseca não chegar aos quartos-de-final, Eduardo Fernandes não chegar às meias-finais, Tomás Fernandes, Afonso Antunes, Frederico Morais e João Moreira não chegarem à final é campeão nacional;

- Luís Perloiro, se vencer, Vasco Ribeiro ser 33.º ou pior, Guilherme Ribeiro 9.º ou pior, Guilherme Fonseca não chegar aos quartos-de-final, Eduardo Fernandes e Tomás Fernandes não chegarem às meias-finais, Afonso Antunes, Frederico Morais e João Moreira não chegarem à final é campeão nacional;

- Francisco Mittermayer, se vencer, Vasco Ribeiro ser 49.º, Guilherme Ribeiro não chegar à ronda 3, Guilherme Fonseca não chegar aos quartos-de-final, Eduardo Fernandes e Tomás Fernandes não chegarem às meias-finais, Afonso Antunes, Frederico Morais e João Moreira não chegarem à final é campeão nacional;

- Joaquim Chaves, se vencer, se vencer, Vasco Ribeiro ser 49.º, Guilherme Ribeiro não chegar à ronda 3, Guilherme Fonseca não chegar aos quartos-de-final, Eduardo Fernandes, Tomás Fernandes e Afonso Antunes não chegarem às meias-finais, Frederico Morais e João Moreira não chegarem à final é campeão nacional;