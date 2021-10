Tomás Lacerda sagra-se campeão nacional de 'stand up paddle'

O surfista Tomás Lacerda, do Clube Naval do Funchal, sagrou-se este domingo campeão nacional de 'stand up paddle' (SUP), no último dia do Porto & Matosinhos Wave Series, na praia de Leça da Palmeira.

Lacerda junta a este título o de 'SUP race' técnico, conquistado no sábado, e faz a 'dobradinha' da disciplina pelo segundo ano consecutivo.

No segundo lugar ficou Carlos Fidalgo (Península de Peniche Surfing Clube), com Ângelo Bernardo (Surf Club de Viana) no terceiro posto.