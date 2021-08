Top 5 do ranking definido antes do dia final do Corona Open México

Com o cancelamento da etapa do Taiti, anunciado apenas esta quinta-feira, o Corona Open México serviu para fazer todas as contas em relação à qualificação para a nova finalíssima, num novo formato que estreia este ano, e também para a requalificação. E mesmo antes do dia final em Barra de la Cruz já estão encontrados todos os finalistas, tanto do lado masculino, como do feminino, fruto de a prova mexicana estar a ser dominada por outsiders e com muitas surpresas à mistura.





Do lado masculino já não resta mesmo qualquer top 15 no dia final, com quatro outsiders a discutirem esta sexta-feira a primeira vitória da carreira no CT. Na primeira meia-final o brasileiro Deivid Silva, que eliminou Gabriel Medina, mede forças com Leo Fioravanti, enquanto na outra semifinal Jack Robinson mede forças com o surpreendente wildcard brasileiro Mateus Herdy, que eliminou o campeão mundial e olímpico Italo Ferreira com um surf fenomenal na última bateria do dia. Resta frisar que nenhum destes quatro semifinalistas conta no currículo com presença em finais de etapas do CT.Dessa forma, as contas pelo top 5 final fecharam com dois nomes inesperados à partida para esta temporada. Gabriel Medina, Italo Ferreira e Filipe Toledo seguraram o top 3 por esta ordem, sem qualquer surpresa, com o norte-americano Conner Coffin a subir ao 4.º posto, depois de ter chegado aos quartos-de-final desta etapa, e o rookie australiano Morgan Cibilic a fechar as contas. O japonês Kanoa Igarashi, medalha de prata em Tóquio, e o norte-americano Griffin Colapinto são as baixas de peso nesta disputa final pelos títulos mundiais.Gabriel MedinaItalo FerreiraFilipe ToledoConner CoffinMorgan CibilicAlém das contas do top 5 para a finalíssima, há também muita emoção à mistura na questão da requalificação. Ainda assim, não pode não ser tão certo que as contas se limitem a quem ficar no top 20 final, devido a toda esta situação de adiamento da última etapa. Para já, o grande nome de fora desse top é o australiano Owen Wright, medalha de bronze em Tóquio.Quem conseguiu a requalificação in extremis foi o veteraníssimo e 11 vezes campeão mundial Kelly Slater, que, apesar de eliminado nos oitavos-de-final por Italo, conseguiu passar vários surfistas no ranking, confirmando que em 2022 vai competir entre os melhores do Mundo, aos… 50 anos. Os surfistas que ficaram no fio da navalha, como Owen Wright, ainda podem beneficiar do facto de Julian Wilson e Adriano de Souza, dois surfistas que estão dentro do cut, já terem anunciado que vão deixar a competição no final da presente temporada. Mas esperam-se esclarecimentos da WSL para breve acerca de toda esta situação.Do lado feminino as surpresas não foram tão grandes, com o top 5 a não ter novidades, uma vez que não houve qualquer alteração, após todas as surfistas lá presentes à partida para esta etapa terem conseguido chegar aos quartos-de-final. A Carissa Moore, que já tinha garantido a vaga em Trestles como número um mundial, juntam-se ainda Johanne Defay, Tatiana Weston-Webb, Sally Fitzgibbons e Stephanie Gilmore, com as grandes ausências a serem a norte-americana e vice-campeã mundial em título Caroline Marks e a australiana e antiga bicampeã mundial Tyler Wright.Carissa MooreTatiana Weston-WebbSally FitzgibbonsJohanne DefayStaphanie GilmoreA grande surpresa na prova feminina acaba por ser Malia Manuel, que continua inspirada pela licra com o nome do malogrado Andy Irons. A lutar contra os pontos para conseguir ao top 9 do ranking e selar a requalificação, a surfista havaiana vai enfrentar Sally Fitzgibbons nas meias-finais, enquanto Carissa Moore e Stephanie Gilmore estão na outra meia-final, naquilo que promete ser uma bateria escaldante. Esta sexta-feira é o dia de todas as decisões, sendo previsível que as famosas direitas de Barra continuem a oferecer condições incríveis.H1: Deivid Silva (BRA) x Leo Fioravanti (ITA)H2: Jack Robinson (AUS) x Mateus Herdy (BRA)Meias-finais femininasH1: Malia Manuel (HAV) x Sally Fitzgibbons (AUS)H2: Carissa Moore (HAV) x Stephanie Gilmore (AUS)