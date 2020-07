Top mundial Michel Bourez relata ataque de tubarão martelo

Michel Bourez viveu ontem um dia de intensas emoções, depois de se ter aventurado a fazer down wind na sua foilboard. Durante a travessia entre o Taiti e Moorea o top do WCT acabou por ser interpelado por um tubarão martelo. O animal acabou por morder parte do foil nas duas vezes que tentou aproximar-se e, apesar do pânico, Bourez conseguiu escapar sem ferimentos.





O episódio foi relatado pelo surfista francês, de origem taitiana, através de um post no Instagram. Depois de uma primeira aproximação de um tubarão martelo, que segundo Bourez teria 3 a 4 metros, o surfista ficou entregue a si mesmo em pleno oceano durante 2 a 3 minutos, até que o animal voltou a aproximar-se.Da primeira vez partiu o tail da foilboard, o que obrigou Bourez a continuar o caminho na sua shortboard. Na segunda vez, Bourez já estava em alerta e decidiu colocar a foilboard entre si e o animal de forma a proteger-se. O resultado foi mais uma mordidela no foil. "Na segunda vez percebeu definitivamente que aquilo não era algo comestível e foi-se embora", frisou o surfista.Depois disso, o top do WCT acabou por ser recolhido por um barco onde estavam os amigos e que se encontravam não muito longe. Bourez comparou a adrenalina sentida a quando surfa os famosos tubos de Teahupoo com cerca de 3 ou 4 metros. Apesar do susto, decidiu regressar à água após 15 minutos, de forma a completar a travessia, garantindo não ter ficado com ressentimentos sobre o sucedido."Sabemos o risco que corremos, que nos podemos magoar ou até morrer. Sempre que cruzo o oceano profundo vejo imensos tubarões martelo à minha volta e desde o início que sei o perigo que corro. O oceano é mundo destes animais e respeito isso. Não guardo qualquer ressentimento. Apenas me deve uma foilboard nova", brincou Bourez.