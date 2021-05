Três portuguesas avançam para os quartos-de-final do Caparica Surf Fest

O terceiro dia de ação no Estrella Galicia Caparica Surf Fest viveu esta quinta-feira uma jornada exclusivamente no feminino, com várias surfistas portuguesas em destaque. Apesar das ondas pequenas e de algumas eliminações ao início do dia, um trio de surfistas lusas, composto por Teresa Bonvalot, Carolina Mendes e Mafalda Lopes, emergiu entre a concorrência, dando espetáculo e conseguindo avançar até aos quartos-de-final. Portugal fica, assim, em maioria nessa fase deste QS1000 feminina, contrariando a habitual tendência de domínio francês.

Tudo começou bem cedo, após uma chamada às 6h45, com a ronda 2 a ir para a água. E as coisas nem começaram da melhor forma para as cores nacionais, com Gabriela Dinis a ser eliminada no heat 1. No heat 2, Carolina Mendes conseguiu o triunfo, mas Yolanda Hopkins ficou pelo caminho, depois de a francesa Aelan Vaast se ter intrometido no 2.º posto.

Quem também conseguiu seguir em frente foi a campeã nacional Teresa Bonvalot, que conseguiu o 2.º posto no heat 4, superada apenas pela britânica Alys Barton. No heat seguinte duas portuguesas ficaram pelo caminho, com Francisca Veselko e Beatriz Carvalho a dizerem adeus à prova, depois de superadas pela francesa Pauline Ado e pela espanhola Lucia Machado, mesmo com ambas a terem sido penalizadas com interferência.

Portugal só voltou à água no oitavo e último heat da ronda, com Mafalda Lopes a evitar um cenário negativo para as cores nacionais. A surfista local da Caparica, que recebeu um wildcard para entrar diretamente para esta fase da prova, conseguiu vencer a bateria, com 12,17 pontos, deixando a espanhola Melania Suarez Diaz no segundo posto e ajudando a eliminar a também espanhola Garazi Sanchez Ortun e a francesa Tessa Thyssen.

Ao início da tarde deu-se o início da ronda 3, com o mar a ter uma ligeira subida e com as portuguesas ainda em prova a embalarem para uma grande jornada de surf. Com o acesso aos quartos-de-final em jogo, Carolina, Teresa e Mafalda conseguiram fazer o pleno, graças a algumas das melhores performances do dia.

No heat 1, Carolina Mendes e Teresa Bonvalot estiveram ambas em ação, com a primeira, atual líder do ranking nacional, a disparar cedo na liderança da bateria. Já Teresa teve de lutar pela qualificação com a francesa Juliette Lacome e foi já nos últimos segundos que a surfista portuguesa conseguiu uma reviravolta cheia de raça. Carol acabou por vencer o heat, com 14,66 pontos, com a campeã nacional a avançar no 2.º posto, com 12,83 pontos.

Com a israelita Anat Lelior, surfista que conquistou em 2019 a primeira vaga europeia para Tóquio, a brilhar pelo meio, com scores elevados e uma onda de 9,50 pontos num máximo de 10, a armada lusa ainda tinha algo mais a dizer. No quarto e último heat do dia e na derradeira bateria desta quinta-feira, Mafalda Lopes voltou a surpreender, conseguindo mais um triunfo robusto, frente a uma forte concorrência. Mafalda somou 14,83 pontos, com Ariane Ochoa a também seguir em frente e com Lucia Machado e a antiga campeã nacional Camilla Kemp, que agora compete pela Alemanha, a ficarem pelo caminho.

Portugal coloca, assim, três surfistas nas rondas finais da prova feminina na Caparica, estando em maioria sobre a França (2) e Espanha (2). Um bom prenúncio para a luta que se aproxima no Mundial ISA de El Salvador, onde vão estar em jogo as últimas vagas para os Jogos Olímpicos, estando uma delas reservada para a melhor surfista europeia em prova.

Nos quartos-de-final tudo vai começar com o embate entre Carolina Mendes e a basca Garazi Sanchez Ortun, enquanto no heat seguinte Teresa Bonvalot defronta a francesa Aelan Vaast. Em caso de dupla vitória portuguesa, Carol e Teresa voltam a encontrar-se nas meias-finais. No heat 3 a israelita Anat Lelior mede forças com a basca Ariane Ochoa. E, por fim, no heat 4, Mafalda Lopes vai tentar contrariar o favoritismo da ex-top mundial e campeã em título deste evento, a francesa Pauline Ado.

A chamada para esta sexta-feira está marcada novamente para as 6H45, para o regresso da prova masculina à água, onde Portugal ainda tem 12 representantes em prova na ronda 4. A meio do dia há nova chamada para a prova feminina, embora esta só deva regressar à água no fim-de-semana, onde se prevê emoções fortes para todas as decisões deste Caparica Surf Fest e com Portugal na luta pela vitória.