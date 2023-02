Três portuguesas nas meias-finais em Taghazout

Carolina Mendes, Kika Veselko e Yolanda Hopkins carimbaram, este sábado, a passagem às meias-finais do QS3000 de Taghazout, em Marrocos, colocando as cores portuguesas em maioria para o dia final da prova feminina deste que é o primeiro campeonato em 2023 do calendário do QS europeu.

O trio de surfistas lusas vai disputar este domingo o triunfo na prova marroquina, podendo garantir a 10.ª vitória consecutiva de surfistas portuguesas em etapas do QS europeu. Certo é que, pelo menos, uma portuguesa vai estar na final em Taghazout, uma vez que a segunda meia-final feminina vai colocar frente-a-frente Kika Veselko e Yolanda Hopkins.

Após vários dias de espera por ondas de qualidade, a ação retomou esta manhã em Anchor Point, com a realização da restante ronda 4 masculina, onde Joaquim Chaves esteve em bom plano, garantindo um triunfo sólido para se juntar a Frederico Morais na fase seguinte. A armada lusa conseguia seguir, assim, com dois nomes para a luta pela qualificação para os quartos-de-final.

Contudo, a ronda seguinte não correu de feição aos surfistas lusos. Tudo começou com uma interferência que valeu a Kikas a última posição no heat 1. Mais tarde, foi a vez de Joaquim Chaves regressar à água, falhando a qualificação por 1 ponto. O jovem surfista despediu-se de Marrocos no 9.º posto e como o melhor português na prova masculina, com Frederico a ser 13.º classificado.

Apesar da razia na prova masculina, as surfistas portuguesas não se deixaram afetar e mostraram continuar em grande forma. Na ronda 4 Carolina Mendes teve de elevar o nível para conseguir seguir em frente, registando depois a única eliminação, com Gabriela Dinis a terminar a prova marroquina na 13.ª posição. A fechar a ronda Yolanda Hopkins e Kika Veselko conseguiram seguir em frente na mesma bateria.

Com três representantes nos quartos-de-final as expectativas portuguesas eram altas e ficaram ainda maiores com o sucesso de todas. A primeira a vencer foi Carolina Mendes, depois de superar a basca Nadia Erostarbe. Agora, na primeira meia-final, a antiga bicampeã nacional vai ter pela frente a francesa e ex-top mundial Pauline Ado, a única surfista não portuguesa ainda em prova.

Na segunda metade do quadro o favoritismo era claro para as duas surfistas portuguesas e nenhuma delas deixou o crédito por mãos alheias. No heat 3 Kika Veselko somou 12,77 pontos para bater a francesa Nahia Milhau. No heat seguinte Yolanda respondeu à letra e conseguiu 12,67 pontos no embate com a taitiana Marion Philippe. Agora, Kika, recém-coroada campeã mundial júnior, e Yolanda, atual líder do ranking europeu, vão lutar diretamente pela vaga na final.

À partida para esta etapa, além da liderança de Yolanda Hopkins, Portugal contava ainda com Kika Veselko no 3.º posto do ranking e com Carol no 5.º. Dessa forma, após Taghazout é altamente provável que todas ocupem os três primeiros lugares do ranking da corrida às Challenger Series 2023, para onde Kika já está qualificada em virtude de ter sido campeã mundial júnior.

A chamada para o dia final da prova marroquina está marcada para as 7 horas locais – 8 horas em Portugal Continental -, estando de pé a possibilidade de o surf feminino nacional alargar a série imbatível no QS europeu. São 9 triunfos consecutivos, interrompidos apenas pelo Azores Pro, que se disputou no final de 2022 e que não teve vencedores, uma vez que o mar não permitiu o desfecho da prova.