Três portuguesas passam à ronda 3 do Pro Júnior de Casablanca

A armada lusa voltou a estar em bom plano no segundo dia de ação em Casablanca, na etapa inaugural do circuito Pro Júnior Europeu da World Surf League. Entre os vários surfistas em prova, esta quinta-feira, destaque para Érica Máximo, Maria Salgado [na foto] e Gabriela Dinis, que conseguiram avançar para a ronda 3 feminina.

O trio de jovens surfistas lusas conseguiu superar a ronda 2 com sucesso, destacando-se os triunfos de Érica Máximo no heat 2 e Maria Salgado no heat 3. Maria Salgado conseguiu a segunda melhor performance feminina do dia, ao somar 11,53 pontos. Pelo caminho na ronda 2 ficaram Constância Simões e Lua Escudeiro.

Érica, Gabriela e Maria estão já entre as 16 finalistas do evento marroquino e a apenas uma ronda de chegar aos quartos-de-final, que será disputada em heats woman-on-woman.

Já na prova masculina o dia foi dedicado a duas rondas, com a finalização da ronda 2 e início da ronda 3, com a realização dos primeiros quatro heats dessa fase. E com dois portugueses a conseguirem já o passaporte para a ronda 4. Joaquim Chaves e Francisco Ordonhas, que só se estrearam nesta ronda por terem estatuto de cabeças de série, venceram as respetivas baterias.

Na segunda metade da ronda 2, que se realizou logo pela manhã, João Roque Pinho e Tiago Stock conseguiram a qualificação, enquanto Tomás Nunes, Afonso Pinto, Joaquim Trindade e Francisco Queimado ficaram pelo caminho.

Por competir nos restantes heats da ronda 3 ainda estão Afonso Antunes, Salvador Costa, Francisco Mittermayer, Tiago Guerra, João Roque Pinho, Martim Fortes, Martim Nunes e Tiago Stock. Dessa forma, a armada lusa ainda mantém um total de 13 surfistas em prova no Morocco Mall Junior Pro Casablanca – três na prova feminina e 10 na prova masculina.