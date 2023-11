Três portugueses entre os convidados para o Nazaré Big Wave Challenge

A World Surf League anunciou, esta segunda-feira, as equipas convidadas para o TUDOR Nazaré Big Wave Challenge 2023/24, cujo período de espera arrancou na passada quarta-feira. Os melhores big riders do Mundo vão competir nas ondas gigantes da Praia do Norte, na Nazaré, num formato por equipas, estando três portugueses entre o elenco desta prova de tow-in.João de Macedo e António Silva compõem a única equipa totalmente portuguesa, repetindo a presença de edições passadas. Quem também volta a enfrentar as ondas gigantes da Nazaré é Nic Von Rupp, que forma com o brasileiro Pedro Scooby uma das duplas favoritas à vitória no evento português.Destaque ainda para a presença do jovem Tony Laureano numa das três equipas que surgem como suplentes, formando dupla com o francês Pierre Caley. A dupla de maior renome é a composta pelo brasileiro Lucas Chumbo e pelo havaiano Kai Lenny, que dominaram as edições anteriores deste evento. Há também três equipas que contam com a presença de mulheres (Maya Gabeira, Michelle des Bouillons e Justine Dupont).Com a temporada de Ondas Grandes aberta, a ação pode acontecer a qualquer momento na Nazaré, com a organização a monitorizar as ondulações que vão chegar nos próximos meses. Assim que as condições estiverem reunidas a luz verde para o evento acontecer será dada com 48 horas de antecedência. A janela de espera vai até 31 de Março de 2024, o que significa que o período de espera prolonga-se por 5 meses.Team 1: Lucas Chianca (BRA) e Kai Lenny (HAV)Team 2: Nic von Rupp (POR) e Pedro Scooby (BRA)Team 3: Andrew Cotton (GBR) e Will Skudin (EUA)Team 4: Rodrigo Koxa (BRA) e Kealii Mamala (HAV)Team 5: João De Macedo (POR) e António Silva (POR)Team 6: Sebastian Steudtner (ALE) e Daniel Goldberg (HAV)Team 7: Maya Gabeira (BRA) e Pierre Rollet (FRA)Team 8: Michelle des Bouillons (BRA) e Ian Cosenza (BRA)Team 9: Justine Dupont (FRA) e Éric Rebière (FRA)Rafael Tapia (CHL) e Jamie Mitchell (AUS)António Laureano (POR) e Pierre Caley (FRA)Benjamin Sanchis (FRA) Jerome Sayhoun (MAR)Além de presença garantida na Nazaré, Nic von Rupp garantiu também o convite para o Jaws Big Wave Challenge, em Maui, no Havai. Nicolau é o único português presente numa lista recheada de estrelas, como Billy Kemper, Nathan Florence, Kai Lenny, Lucas Chumbo, Makua Rothman, Grant Baker ou Greg Long, entre outros. Esta é uma prova que se disputa na remada e que também terá um período de espera de cinco meses.