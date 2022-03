Três portugueses passam à ronda 4 em Netanya

A praia de Kontiki recebeu esta quarta-feira o segundo dia consecutivo de ação no QS3000 de Netanya, com uma jornada que se revelou agridoce para as cores portuguesas. Com as previsões no horizonte a mostrarem falta de ondas para os próximos dias, a organização tem tentado avançar o máximo com a prova. Após a realização de dois heats femininos e 16 masculinos, a armada lusa perdeu quatro elementos e conseguiu colocar outros tantos nas fases seguintes.Na prova masculina, que se iniciou com heats da segunda metade da ronda 2, e avançou posteriormente para a realização de quase toda a ronda 3, estiveram sete portugueses em ação, mas apenas três deles conseguiram avançar para a ronda 4 da prova israelita. Francisco Almeida, melhor português no ranking europeu, Guilherme Fonseca e Pedro Henrique são os resistentes na prova masculina, entre os 32 melhores surfistas ainda em prova.O dia até começou de forma positiva, com o triunfo de Pedro Henrique no heat 2, onde somou 12,50 pontos, deixando o espanhol Vicente Romero no 2.º posto e ajudando a eliminar os israelitas Zur Arkin e Ido Hagag. Outras das grandes performances do dia foi a de Francisco Almeida, que venceu o heat 4, com 13,16 pontos, e uma onda de 8,33 pelo meio. O jovem surfista da Caparica deixou o francês Gaspard Larsonneur no 2.º posto, com o francês Noa Dupouy e o israelita Dor Bitton a serem eliminados.Até final da jornada, que terminou após o heat 12, deixando ainda quatro por completar, Guilherme Fonseca também conseguiu a qualificação, depois de ser segundo classificado no heat 8, com 9,80 pontos, atrás do francês Thomas Debierre (14,33), mas à frente do francês Luan Nogues e do israelita Elay Bochan. Em sentido inverso, Rafael Silva, Luís Perloiro, Guilherme Ribeiro e Afonso Antunes ficaram já pelo caminho.Na próxima fase, Pedro Henrique vai estar em ação logo no heat 1, onde enfrenta os franceses Maxime Huscenot e Gaspard Larsonneur e o basco Ruben Vitoria. No heat 2 compete Francisco Almeida, que irá medir forças com o francês Kyllian Guerin e com os espanhóis Vicente Romero e Yago Dominguez, enquanto Guilherme Fonseca compete no heat 3, frente ao trio gaulês composto por Sam Piter, Gatien Delahaye e Mathis Crozon.Esta quarta-feira foi também dia de estreia da prova feminina, com a realização dos dois heats da ronda inaugural. Em ação esteve a portuguesa Camila Cardoso, que conseguiu o segundo posto no heat inaugural, com 8 pontos, atrás da italiana Giada Legati (9,67) e à frente da israelita Romi Golan (4,07). Quem acabou por falhar a presença na prova israelita foi a jovem estrela do skate mundial Sky Brown, que deveria ter competido no heat 2, mas faltou à etapa.Camila Cardoso junta-se, assim, ao quinteto português que teve entrada direta para a ronda 2 da prova feminina, nesta que é a penúltima etapa do QS europeu 2021/22, cujo ranking é liderado pela portuguesa Teresa Bonvalot, que venceu no ano passado a etapa dos Açores. Camila vai estar no mesmo heat da campeã nacional Kika Veselko, onde também competem as francesas Maud Le Car e Bahia Frediani.Para amanhã a organização decidiu decretar lay day, em virtude do deteriorar das condições do mar. Com as previsões a mostrarem poucas ondas para os próximos dias, a organização vai optar por decidir ao final de cada dia se haverá ou não chamada no dia seguinte, pelo que só amanhã por estar hora será possível perceber se haverá chamada na sexta-feira para uma tentativa de reatar da competição ou se haverá novo lay day.