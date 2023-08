Trio português avança para a ronda 4 em Pantín

A ação regressou, esta quinta-feira, à água no QS3000 de Pantín, numa jornada dedicada somente à prova masculina e com alguns portugueses em destaque. Nos 16 heats disputados da ronda 3, o saldo foi neutro para a armada lusa, que sofreu três eliminações, mas viu Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves e Francisco Almeida exibirem-se a bom nível, carimbando a passagem à ronda 4.

O campeão nacional Guilherme Ribeiro foi o primeiro português em ação e deu o mote, somando 11,04 pontos no heat 5, onde apenas foi superado pelo francês Tim Bisso (14). Gui acabou por superiorizar-se ao basco Markel Vizcarguenaga (10,60) e ao sueco Cristian Portelli (6,54), naquele que foi o heat de estreia na prova galega, uma vez que beneficiou do estatuto de top seed para entrar diretamente para esta fase.

O mesmo aconteceu com Joaquim Chaves, que carimbou uma estreia sólida, somando 12,16 pontos para vencer o heat 13, onde o francês e ex-top mundial Joan Duru foi segundo, enquanto o israelita Ido Arkin e o francês Paul Boniface ficaram pelo caminho.

Quem não teve a mesma sorte foi Eduardo Fernandes, eliminado no 3.º posto do heat 8, terminando no 33.º posto. A mesma posição obtida por Matias Canhoto e Luís Perloiro, que apesar de terem dado boa réplica nos respetivos heats, acabaram por dizer adeus a Pantín.

Mas o dia não ia fechar sem uma vitória convincente de Francisco Almeida, com um dos melhores scores do dia no 16.º e último heat da ronda. O surfista da Caparica conseguiu uma nota excelente, de 8 pontos, e obteve um total de 14 pontos, ficando à frente do francês Kauli Vaast, enquanto o francês Ian Fontaine e o italiano Matteo Calatri foram eliminados.

O trio português está, assim, entre os 32 melhores surfistas da prova masculina e esta sexta-feira deverão ter pela frente um dia decisivo para chegar às rondas finais. O mesmo sucede na prova feminina, que hoje teve dia de folga, onde Portugal ainda conta com seis surfistas entre as 32 presentes na ronda 3.

Prova masculina

Ronda 4

H4: Guilherme Ribeiro (PRT) x Hans Odriozola (ESP) x Nicolas Paulet (FRA) x Vicente Romero (ESP)

H7: Joaquim Chaves (PRT) x Adur Amatriain (ESP) x Thomas Ledee (FRA) x Kauli Vaast (FRA)

H8: Joan Duru (FRA) x Pierre Lamothe (FRA) x Charly Quivront (FRA) x Francisco Almeida (PRT)

Prova feminina

Ronda 3

H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Lola Bermudez (ESP) x Nadia Erostarbe (ESP) x Bahia Frediani (FRA)

H2: Mafalda Lopes (PRT) x Lucia Machado (ESP) x Lucia Machado (ESP) x Gabriela Dinis (POR)

H5: Yolanda Hopkins (PRT) x Daniela Roman (ESP) x Jueliette Lacome (FRA) x Lucy Campbell (GBR)

H6: Carolina Mendes (PRT) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Sarah Leiceaga (FRA) Daniela Boldini (ESP)

H7: Kika Veselko (PRT) x Maud Le Car (FRA) x Janina Zeitler (ALE) x Emily Gussoni (ITA)