Trio português avança para a ronda 5 em Santa Cruz

A armada lusa viveu, esta quinta-feira, uma dura jornada no segundo dia de ação do Pro Santa Cruz, evento QS3000 a contar para o circuito de qualificação europeu da WSL. Dos 11 surfistas em prova na ronda 4, apenas três conseguiram entrar no lote dos 32 surfistas que se mantêm em prova no Oeste português. Frederico Morais, Guilherme Ribeiro e Afonso Antunes são os resistentes nacionais nesta que é a quinta etapa da temporada 2023/24 do QS europeu.

A ação retomou esta manhã com os restantes heats da ronda 3, onde quatro portugueses lutavam para chegar à fase seguinte. Contudo, apenas João Roque Pinho conseguiu fazê-lo, juntando-se aos 10 compatriotas que já tinham assegurado lugar na ronda 4. Em sentido inverso, Daniel Nóbrega, Francisco Ordonhas e Gabriel Ribeiro despediram-se da prova.

Na ronda seguinte, os surfistas portugueses não se conseguiram exibir em grande plano e assistiu-se a uma verdadeira razia. Após as eliminações de Luís Perloiro, Henrique Pyrrait, Guilherme Fonseca e Matias Canhoto, surgiu o primeiro sucesso luso, com o campeão nacional Guilherme Ribeiro a vencer o heat 7, graças a um score de 12,73 pontos. Essa seria a única vitória portuguesa na ronda.

Ainda assim, houve mais dois surfistas a seguirem Gui para a próxima fase. Primeiro, foi o wildcard Afonso Antunes, que beneficiou de uma interferência no último segundo para eliminar um dos surfistas mais badalados da atualidade no surf europeu, o francês Kauli Vaast. Um desfecho que assegurou a segunda posição do heat 9 a Antunes e consequente passagem à ronda 5.

Depois foi a vez de Frederico Morais se estrear no heat 12, onde somou 11,40 pontos, sendo apenas batido pelo francês e antigo companheiro no circuito mundial Michel Bourez. Uma estreia positiva para Kikas, que, assim, completou o trio luso na fase seguinte, onde restam 32 surfistas em prova.

A armada lusa perdeu ainda nesta ronda o contributo do campeão nacional júnior Martim Nunes, de Francisco Almeida, João Roque Pinho e Joaquim Chaves, que vinha de um 3.º posto na etapa anterior, em Pantín. Esta foi a derrota mais pesada para o surf nacional, uma vez que não vai permitir que Chaves melhore o atual 11.º posto do ranking, que faziam dele o português melhor colocado na disputa pelas vagas no circuito Challenger Series 2024.

Para sexta-feira está prevista nova chamada para as 10 horas em Santa Cruz, havendo a possibilidade de contar com boas condições para retomar a ação neste QS3000 português.

Ronda 5

H4: Gaspard Larsonneur (FRA) x Keoni Lasa (ESP) x Guilherme Ribeiro (POR) x Enzo Cavallini (FRA)

H5: Jacobo Trigo (ESP) x Luan Nogues (FRA) x Justin Becret (FRA) x Frederico Morais (POR)

H6: Afonso Antunes (POR) x Gonzalo Gutierrez (ESP) x Mihimana Braye (FRA) x Michel Bourez (FRA)