Trio português destaca-se no arranque do Pro Júnior de Hossegor

A jovem armada lusa presente em Hossegor teve, esta quarta-feira, um forte arranque no Quiksilver e Roxy Pro Júnior, terceira e última etapa do Pro Júnior europeu e aquela que vai definir os títulos de campeões europeus da categoria. Apesar de algumas eliminações na ronda inaugural masculina e feminina, sete portugueses conseguiram superar com sucesso este dia inaugural, sendo que três deles destacaram-se em relação à concorrência: Joaquim Chaves, Afonso Antunes e Kika Veselko.

Do lado masculino Joaquim Chaves, que chega a França no 3.º posto do ranking, conseguiu a melhor performance do dia, ao somar 14,83 pontos no heat 5, com destaque para uma onda de 8,50 pontos. De resto, apenas o compatriota Afonso Antunes, sétimo do ranking, mas já afastado das contas do título, conseguiu chegar perto deste registo, depois de vencer o heat 13 com 14,07 pontos.

Além de Afonso e Quim Jó, a jovem armada lusa viu ainda Martim Paulino, com 11,83 pontos, vencer a primeira bateria do dia, deixando na segunda posição o basco e atual líder do ranking Adur Amatriain. Francisco Ordonhas, Santiago Graças e Francisco Queimado também conseguiram seguir em frente, depois de serem segundos classificados nos respetivos heats.

Pelo caminho nesta primeira ronda ficaram Rodrigo Lebre, Salvador Costa, Martim Nunes, Daniel Nóbrega e ainda Afonso Pinto. Do lado feminino Portugal também perdeu o contributo de Gabriela Dinis logo na ronda inaugural. A jovem surfista de Carcavelos, que chegou a França no 4.º posto do ranking, fez a melhor onda da sua bateria, com 6,17 pontos, mas acabou por ser eliminada a precisar de apenas 2,16 pontos para passar.

Na prova feminina quem acabou por estar em grande plano foi a recém-coroada campeã nacional Francisca Veselko, que venceu a última bateria do dia com um score de 14,93 pontos, graças a uma onda de 8,83 pontos, a melhor deste primeiro dia de prova. Uma performance que apenas foi superada pelos 15,16 pontos da francesa Aalen Vaast. Kika, atual terceira do ranking, segue como a única portuguesa em prova do lado feminina, mas com muitas ambições para chegar ao título.

A surfista portuguesa soma 1300 pontos, depois de já ter sido finalista vencida numa das etapas já realizadas. Kika procura um triunfo em Hossegor, esperando que as espanholas Lucia Machado e Janire Gonzalez Etxabarri, que dividem a liderança do ranking, não cheguem à final da etapa, de forma a que o título feminino volte a ser português, depois de Teresa Bonvalot, por duas vezes, e Mafalda Lopes o já terem conseguido no passado.

Curiosamente, na próxima ronda Francisca Veselko vai ter pela frente Lucia Machado, que não conseguiu melhor que um 2.º posto na estreia. Com elas também vão estar na água a francesa Nahia Milhau e a canária Sara Santos, sendo este um heat que pode ser decisivo para as aspirações nacionais neste circuito.

Do lado masculino as contas são mais complexas, com o basco Adur Amatriain, que foi vencedor das duas etapas já disputadas, a ter já uma mão no caneco. A Joaquim Chaves resta esperar que Amatriain perca já na próxima ronda em 4.º lugar, tendo depois de vencer o campeonato para se sagrar campeão. Caso isso não aconteça, Quim Jó está ainda bem colocado para ser vice-campeão europeu júnior.

Na próxima fase, ainda com 32 surfistas em prova, Martim Paulino e Francisco Ordonhas vão estar juntos no heat 1, onde também estão o basco Martin Moina e o francês Kyllian Guerrin. Joaquim Chaves está no heat 3 e terá a companhia do basco Hans Odriozola, do marroquino Neil Aboufiras e do espanhol Nestor Garcia.

A armada lusa só regressa à água na parte final desta ronda 2, com Santiago Graça a enfrentar o espanhol Mario Rasines e os franceses Pierre Lamothe e Kytan Foret no heat 6, enquanto Afonso Antunes está no heat 7, onde enfrenta o basco Peru Zuniga, o israelita Ido Arkin e o italiano Francesco Lazzarini. Por fim, no heat 8 compete Francisco Queimado frente aos franceses Kepa Housset-Ezponda e Nicolas Paulet e ainda o basco Kai Odriozola, atual vice-líder do ranking.