Trio português mantém-se firme no quadro principal do Mundial Júnior ISA

O quarto dia de ação no Mundial Júnior ISA, em El Salvador, terminou com saldo positivo para a Seleção Nacional, com três dos cinco surfistas que estiveram em ação esta terça-feira a conseguirem manter-se no quadro principal, onde já estão na fase equivalente aos quartos-de-final. Maria Salgado (Sub-16 feminina) foi a estrela do dia entre a armada lusa, com Matias Canhoto (Sub-16 masculino) e Francisco Ordonhas (Sub-18 masculino) a também cumprirem com a missão.Em sentido inverso, após a realização da ronda 3 de todas as categorias, Portugal perdeu Francisco Queimado (Sub-18 masculino) e Jaime Veselko (Sub-16 masculino) para as repescagens. Ainda assim, esta foi uma jornada bem mais positiva que a da véspera, onde a equipa portuguesa tinha visto cair seis surfistas para as repescagens.O grande destaque do dia foi a performance de Maria Salgado, de apenas 15 anos, que venceu e convenceu no heat 2 da ronda 3 da prova Sub-16 feminina. A jovem surfista de Santa Cruz, atual líder do ranking nacional júnior, tinha pela frente um heat muito equilibrado, mas respondeu da melhor forma, com um score de 13,75 pontos e uma onda excelente, de 8,25 pontos, pelo meio.Maria Salgado conseguiu, assim, o melhor score da ronda na sua categoria, deixando a espanhola Enara Palacios na segunda posição, com 11,95 pontos. Pelo caminho ficou a brasileira Isabelle Nalu (7,40) e ainda a francesa Lilya Ambert (5,75). Esta foi a segunda vitória consecutiva para Maria Salgado em El Salvador, depois de ter superado a ronda inaugural com um 2.º lugar.Em claro crescendo de forma, a jovem surfista portuguesa, já está na ronda 4, o equivalente aos quartos-de-final do quadro principal, onde já só restam 12 surfistas em prova. Na próxima fase, Maria Salgado vai enfrentar a havaiana Vahiti Inzo, a japonesa Mirai Ikeda e a peruana Antia del Solar no segundo de três heats dessa fase.Na prática, Maria Salgado está a três heats de alcançar a final das medalhas, caso não seja derrotada até lá. Caso contrário, poderá lá chegar através das repescagens, pois ainda dispõe de mais uma "vida" em relação às compatriotas. O mesmo sucede com Francisco Ordonhas, na prova Sub-18 masculina, e Matias Canhoto, na prova Sub-16 masculino, depois de esta terça-feira terem conseguido passar mais uma ronda, no segundo posto dos respetivos heats, estando ambos entre os 16 surfistas ainda em prova no quadro principal de cada categoria.Matias Canhoto esteve no heat 2 da ronda 3, somando 11,60 pontos e ficando apenas atrás do argentino Joaquin Muñoz Larreta, que somou 12,20 pontos. O espanhol Afonso Suárez (8,90) e o taitiano Toaura Haumani (4,20) caíram para as repescagens. Agora, na próxima fase, o jovem surfista de Peniche vai medir forças com os norte-americanos Jak Ziets e Kai Kushner e com o espanhol Hans Odriozola logo no heat inaugural da ronda 4.Nesta mesma categoria, Jaime Veselko, de apenas 13 anos, fechou a ronda no 3.º posto de um heat vencido pelo francês Inigo Madina, com 14,20 pontos, e com o israelita Ido Hajaj a ficar no segundo posto, com 13,55 pontos. Jaime somou 9,20 pontos e ainda ficou à frente do argentino Francisco Cosoleto (8,75). Com este desfecho, Jaime Veselko caiu para a repescagem, regressando à ação apenas na ronda 4 desse quadro.Por sua vez, Francisco Ordonhas conseguiu o 2.º posto do último heat da ronda 3, onde acabou por disputar a passagem com o compatriota Francisco Queimado, que foi para as repescagens. A bateria foi vencida pelo israelita Uriel Uziel, com 13,25 pontos, enquanto Ordonhas somou 10,85 pontos, contra os 10,70 de Queimado e os 6,45 do panamiano Kai Gale Grani.Agora, na próxima fase, Francisco Ordonhas vai estar no terceiro e penúltimo heat da ronda 4, onde irá enfrentar o brasileiro Ryan Kainalo, o inglês Samuel Hearn e o havaiano Shion Crawford. Já Francisco Queimado só regressa à competição na ronda 4 das repescagens desta categoria, não podendo perder mais qualquer heat para se manter em prova.Esta terça-feira ficou ainda marcada pelo início das repescagens, mas sem qualquer português ainda em ação nessa fase. Beatriz Carvalho foi a única a cair na primeira ronda do quadro principal, na prova Sub-18 feminina, e será a primeira portuguesa a estrear-se na repescagem, mas tal só acontece esta quarta-feira. A surfista da Costa de Caparica vai enfrentar no heat 11 da ronda inaugural das repescagens a chilena Estela Lopez, a colombiana Angelina Decesare e a guatemalteca Juana Pos.Entretanto, outros surfistas portugueses posicionados na ronda seguinte das repescagens já conhecem os adversários que terão pela frente. No heat 2 da ronda 2 de repescagem de Sub-18 masculinos, Martim Nunes vai enfrentar Ocean Gittens, de Barbados, e Randel Salawanej, dos Países Baixos. Já na ronda 2 das repescagens da prova Sub-18 feminina, Gabriela Dinis e Benedita Teixeira ainda aguardam por adversários vindos da ronda inaugural. O mesmo acontece com Martim Fortes na ronda 2 de repescagens da prova Sub-16 masculina.Por fim, na ronda 2 de repescagem da categoria Sub-16 feminina, Maria Dias vai estar no heat 10, onde medirá forças com a nicaraguense Maxima Resano, a venezuelana Valeri Benitez e a suíça Celia Magras, enquanto Érica Máximo está no 12.º e último heat da ronda, frente à argentina Vera Jarisz, à tailandesa Isabel Faye Higgs e à chinesa Jinxing Zhang.Esta quarta-feira a ação em El Salvador será dedicada a estas rondas iniciais de repescagem, onde Portugal vai ter cartadas importantes para jogar na luta pela classificação final coletiva e respetivas medalhas.