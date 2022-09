Trio português nas finais do Mundial ISA

Portugal viveu mais um dia de glória, esta sexta-feira, no Mundial ISA de Huntington Beach. Depois das três eliminações da véspera, a equipa nacional soube defender-se na perfeição e teve um dia limpo e recheado de sucesso, a caminho das finais deste mundial ISA. Teresa Bonvalot e Guilherme Fonseca continuam imbatíveis no quadro principal, enquanto Yolanda Hopkins está nas últimas rondas de repescagens.

Numa jornada marcada por ondas de muito fraca qualidade, com o mar praticamente flat, tudo começou da melhor forma para as cores nacionais, com um triunfo de Guilherme Fonseca, numa bateria em que enfrentou o peruano Lucca Mesinas e também o norte-americano e top mundial Kolohe Andino. Um triunfo que deixou o surfista do Oeste a apenas uma bateria de chegar à final das medalhas.

Este sábado, no dia de todas as decisões, Gui começa por enfrentar o japonês Kanoa Igarashi, o peruano Lucca Mesinas e o norte-americano Nat Young, todos eles com presente e passado de elite mundial. Caso fique numa das duas primeiras posições, avança para a final das medalhas. Caso perca, ainda terá a possibilidade de disputar a final da repescagem para se juntar ao heat de todas as decisões.

O mesmo acontece com Teresa Bonvalot, que saiu vencedora da primeira bateria das meias-finais do quadro principal feminino. Numa disputa em que Yolanda Hopkins terminou na última posição devido a uma interferência, Teresa acabou por levar a melhor frente à concorrência em condições muito adversas, deixando no segundo posto a peruana Daniella Rosas.

Na final do quadro principal Teresa vai medir forças com a norte-americana Kirra Pinkerton, com a peruana Daniella Rosas e ainda com a francesa Pauline Ado. Tal como Guilherme Fonseca, Teresa Bonvalot tem duas possibilidades de chegar à final das medalhas. E mesmo que não o consigam nunca farão pior que o 6.º posto final neste mundial.

Depois da derrota no quadro principal, Yolanda Hopkins regressou à ação na ronda 8 da repescagem feminina, onde acabou por se redimir com uma prestação sólida. Um score de 12,53 permitiu à surfista algarvia vencer a bateria e avançar mais uma ronda, estando a um heat da final das repescagens. Quando regressar à água irá enfrentar as australianas Sally Fitzgibbons e Sophie McCullhoch e ainda a alemã Rachel Presti, sabendo que, pelo menos, já tem o 8.º posto final garantido.

Depois de ter chegado a este penúltimo dia no 3.º posto provisório da geral coletiva, Portugal conseguiu melhorar a sua situação e permanecer na luta pelas medalhas coletivas, podendo ainda sonhar, inclusivamente, com o título mundial, além, obviamente, das medalhas individuais. A Seleção Nacional permanece no 3.º posto provisório, mas cada vez mais perto de Austrália, que tem apenas mais 60 pontos, e Estados Unidos, que lidera com 150 pontos a mais que os portugueses.

Mais importante que isso é Portugal estar com mira apontada à primeira vaga feminina para Paris’2024, numa altura em que mantém duas representantes em jogo. Algo que só a Austrália também consegue, embora as duas representantes aussies já estejam nas repescagens. Em termos de classificação por equipas femininas, Portugal está no 2.º posto a 75 pontos da Austrália. Algo que obriga Teresa e Yolanda a fazerem melhor que as australianas no dia final. No 4.º posto surge a França, já a mais de 800 pontos de distância do top 3.

O dia final do Mundial ISA promete muita emoção nas contas finais e com Portugal nem dentro desta disputa. A ação irá começar por volta das 15H30 em Portugal Continental, com Yolanda Hopkins a ser a primeira a entrar em cena. Depois seguem-se as finais dos quadros principais, com Teresa Bonvalot e Guilherme Fonseca, e as finais das repescagens. Só depois serão discutidas as finalíssimas das medalhas.

Esta sexta-feira, Portugal vai participar ainda na tradicional Aloha Cup, uma competição mista em que oito seleções disputam a vitória.