Trio português nas finais em Lacanau

A ação regressou este sábado no Lacanau Pro, após um dia de folga, com a armada lusa novamente em destaque, após uma jornada em que o mar se apresentou com tamanho e com algumas ondas de potencial. Após a realização de duas rondas na prova feminina e outras tantas na masculina, três portugueses ficaram apurados para as meias-finais deste QS1000 francês. Assim, amanhã é dia de Guilherme Ribeiro, Carolina Mendes e Kika Veselko lutarem pelos triunfos em Lacanau.

Com quatro representantes ainda em jogo na prova feminina e três na prova masculina, a armada lusa esteve em maior evidência do lado feminino. Sobretudo na ronda de 16, com Yolanda Hopkins, Kika Veselko e Carolina Mendes a vencerem os respetivos heats e com Mafalda Lopes a ser segunda no heat vencido por Yolanda. Dessa forma, Portugal conseguia ter quatro das oito surfistas apuradas para os quartos-de-final.

Em sentido inverso, na prova masculina, a armada lusa sofreu duas eliminações, com Afonso Antunes e Pedro Henrique a terminarem no 9.º posto da prova gaulesa. O único dos representantes nacionais a conseguir superar esta fase foi o jovem Guilherme Ribeiro, que passou no segundo posto do mesmo heat em que Pedro Henrique ficou pelo caminho.

Apesar de ser o único surfista português nos quartos-de-final, com os restantes sete surfistas a serem todos franceses, Gui Ribeiro elevou o nível na fase seguinte, conseguindo um grande triunfo frente a Sam Piter, com um score de 15,03. Uma performance que representa o primeiro grande resultado do jovem surfista da Caparica no WQS. Na próxima fase tem duelo marcado com o francês Gatien Delahaye, com um lugar na final em jogo.

Meias-finais masculinas

H1: Thomas Debierre (FRA) x Maxime Huscenot (FRA)

H2: Guilherme Ribeiro (PRT) x Gatien Delahaye (FRA)

Do lado feminino esteve quase a ser feita história, com Portugal perto de conseguir umas meias-finais totalmente lusas. Contudo, Yolanda Hopkins e Mafalda Lopes foram eliminadas por muito pouco, falhando a passagem à fase seguinte na companhia das compatriotas Kika Veselko e Carolina Mendes. Além disso, é já certo que haverá uma portuguesa na final, uma vez que Kika e Carol vão medir forças nas meias-finais.

No primeiro heat dos quartos-de-final Yolanda abriu a disputa com a francesa Maelys Jouault com uma onda excelente, de 8,17 pontos. Só que a gaulesa foi mais regular e Yolanda não conseguiu encontrar um backup médio, acabando eliminada a precisar somente de 4,67 pontos para vencer. No heat seguinte Mafalda Lopes teve um grande duelo com a veterana francesa Pauline Ado. Apesar de Ado ter começado mais forte, Mafalda teve uma boa ponta final e na última onda ficou a apenas 0,34 pontos de virar a bateria.

Foi só na segunda metade da ronda que surgiram os sucessos portugueses, com Kika Veselko a vencer a ex-campeã nacional Camilla Kemp, que atualmente representa a Alemanha, com 11,43 pontos contra 10. A ronda fechou com um triunfo de Carolina Mendes, que ontem havia aproveitado o dia de pausa para vencer a Expression Session, frente à francesa Maud Le Car. Um desfecho que confirmou a presença de duas portuguesas no dia final em Lacanau.

Meias-finais femininas

H1: Maelys Jouault (FRA) x Pauline Ado (FRA)

H2: Kika Veselko (PRT) x Carolina Mendes (PRT)