Trio português nas meias-finais em Casablanca

O surf português vai ter três surfistas na disputa pelo triunfo na etapa inaugural do Pro Júnior Europeu da World Surf League, que se está a disputar em Casablanca, Marrocos. Afonso Antunes e Francisco Ordonhas, na prova masculina, e Maria Salgado, do lado feminino, qualificaram-se este sábado para as meias-finais da prova marroquina e já é garantido que Portugal vai ter um finalista do lado masculina, uma vez que Antunes e Ordonhas vão defrontar-se na primeira semifinal.

Numa jornada dedicada à realização de duas rondas masculinas e femininas, a armada lusa viu Francisco Ordonhas começar forte com um triunfo no heat inaugural da ronda 5 masculina, seguindo-se um triunfo de Afonso Antunes, numa bateria em que Joaquim Chaves e Francisco Mittermayer ficaram pelo caminho. Também Martim Fortes acabou por ser eliminado no heat 4, terminando no 9.º posto, tal como Joaquim Chaves.

Com apenas dois representantes nos quartos-de-final masculinos, a eficácia lusa foi de 100 por cento. Francisco Ordonhas eliminou o espanhol Iker Trigueros no primeiro heat dos quartos-de-final, seguindo-se um triunfo de Afonso Antunes frente ao britânico Lukas Skinner, que confirmou essa meia-final totalmente portuguesa a abrir o dia final deste Pro Júnior de Casablanca. Quem vencer o duelo vai disputar o título da etapa com o vencedor do duelo entre o alemão Tim Elter e o francês Paco Alonzo.

Já do lado feminino a ação começou com a eliminação de Érica Máximo no heat inaugural da ronda 3, mas a resposta surgiu no heat seguinte com um triunfo sólido de Maria Salgado rumo aos quartos-de-final. Depois, no último heat da ronda, Gabriela Dinis também carimbou a passagem à próxima fase ao ser segunda classificada.

Nos quartos-de-final Maria Salgado bateu a espanhola Uxue Domínguez no heat 2 e conseguiu uma das vagas nas meias-finais, onde vai enfrentar a francesa Sarah Leiceaga. Já Gabriela Dinis foi superada pela basca Annette González Etxabarri numa bateria definida por apenas 0,50 pontos e na última troca de ondas.

Aos 16 anos, Maria Salgado garantiu já o melhor resultado da carreira neste circuito e este domingo vai tentar o triunfo na etapa marroquina. Pela frente a jovem surfista de Santa Cruz terá precisamente a surfista que a eliminou nas últimas duas etapas da temporada passada. Caso vença nas meias-finais, Maria Salgado vai disputar a vitória frente à triunfadora do duelo entre Annette Gonzalez Etxabarri e a francesa Nahia Milhau.

A chamada para o dia final do Morocco Mall Junior Pro Casablanca está marcada para as 9 horas deste domingo.

Meias-finais masculinas

H1: Francisco Ordonhas (POR) x Afonso Antunes (POR)

H2: Tim Elter (ALE) x Paco Alonzo (FRA)

Meias-finais femininas

H1: Sarah Leiceaga (FRA) x Maria Salgado (POR)

H2: Annette Gonzalez Etxabarri (ESP) x Nahia Milhau (FRA)