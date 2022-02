TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge com luz verde para quinta-feira

O TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge está de regresso à água, com a World Surf League a anunciar esta terça-feira luz verde para o evento de ondas gigantes acontecer já na próxima quinta-feira. Depois de já se ter realizado uma edição a 13 de dezembro, os melhores big riders voltam à ação na Praia do Norte para enfrentar ondas na casa dos 15 metros.O facto de a pandemia ter cancelado praticamente toda a temporada de 2020, fez com que a WSL apostasse em fazer duas edições do evento nazareno apenas num inverno. E a verdade é que as ondulações têm sido tantas que a aposta foi certeira. Para os mais confusos, o campeonato de dezembro era respetivo à temporada de 2020/21, contando este, agora, para a época 2021/22.Em relação à edição realizada há menos de dois meses mantêm-se grande parte dos nomes, incluindo o do vencedor Lucas Chianca. Em sentido inverso, o havaiano Kai Lenny e o brasileiro Pedro Scooby, que foi vice-campeão, não vão competir desta vez. No entanto, destaque para a participação do australiano Jamie Mitchell, que foi vencedor de uma das edições na remada em que a Praia do Norte pertenceu ao Big Wave Tour.Feitas as contas, nesta edição Portugal vai ter mais um representante. O jovem António Laureano, que faz equipa com a francesa Justine Dupont, junta-se, assim, a Nic von Rupp, que desta feita será parceiro de Lucas Chianca, e António Silva e João de Macedo, que continuam a formar a única dupla totalmente portuguesa.Com um grande swell a chegar à Europa, são esperadas ondas na casa dos 40 a 55 pés, o que significa que podem ir até cerca de 16 metros de altura. Em jogo vão estar novamente quatro prémios: melhor performance masculina, melhor performance feminina, melhor equipa e prémio para o surfista com maior comprometimento.TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge pres. by Jogos Santa Casa Invitees:Team Red: Lucas Chianca (BRA), Nic Von Rupp (PRT)Team Cyan Blue: Justine Dupont (FRA), Antonio Laureano (FRA)Team Brown: Andrew Cotton (GBR), Will Skudin (USA)Team Pink: Rodrigo Koxa (BRA), Eric Rebiere (FRA)Team Green: Axi Muniain (EUK), Francisco Porcella (ITA)Team Blue: Michelle Bouillons (BRA), Ian Cosenza (BRA)Team Yellow: Rafael Tapia (CHL), Jamie Mitchell (AUS)Team Purple: Joao de Macedo (PRT), Antonio Silva (PRT)Team Black: Maya Gabeira (BRA), Pierre Caley (FRA)