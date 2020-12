Tyler Wright destacou-se no regresso oficial do circuito mundial

A mágica onda de Honolua Bay, na ilha havaiana de Maui, foi o palco do regresso oficial do circuito mundial de surf, com as melhores surfistas do planeta a estrearem-se na temporada de 2021, com um dia longo recheado de ação, polvilhado com ondas de grande qualidade e várias surpresas e ainda embelezado com uma nota 10 da avassaladora Tyler Wright, rumo às meias-finais.





A bicampeã mundial de 2016 e 2017 parece estar de regresso à melhor forma, depois de ter contraído Gripe A e de ter estado afastada da competição durante mais de um ano e meio. Curiosamente, havia sido em Honolua Bay, em 2019, que Wright tinha feito o regresso à competição. Um ano depois a surfista australiana mostrou-se mais forte que nunca.Wright, quer estrou ontem a licra com uma bandeira do orgulho LGTB, ao invés da australiana, uma vez que a talentosa surfista é assumidamente bissexual, não levou complexos para dentro de água e varreu a concorrência desde a primeira ronda até aos quartos-de-final, onde a compatriota e sete vezes campeã mundial Stephanie Gilmore.Num duelo que foi uma reedição da final do ano passado em Honolua Bay, Wright vingou-se da grande favorita ao título mundial, numa disputa que começou renhida, mas que terminou com um incrível tubo, que valeu a primeira nota 10 da temporada. Obra de Tyler, que avançou firme e segura rumo às meias-finais.Antes disso, Tyler Wright já tinha brilhado na ronda inaugural, com um score de 15,57 pontos, deixando a vice-campeã mundial Caroline Marks no 2.º posto. Só Stephanie Gilmore conseguiu melhor pontuação na ronda inaugural, com Lakey Peterson, Carissa Moore, Johanne Defay e Tatiana Weston-Webb a serem as outras vencedoras da ronda inaugural.Seguiu-se uma curta ronda de repescagem, onde as direitas de Honolua Bay continuaram a proporcionar surf de grande qualidade à elite feminina. A rookie e antiga campeã mundial júnior Isabella Nichols destacou-se nesta fase com uma nota 9. A "fava" acabou por calhar às australianas Keely Andrew w Bronte Macaulay, as duas únicas surfistas a serem eliminadas na ronda 2.Com o mar a colaborar a organização da prova decidiu avançar com toda a 3.ª ronda e ainda com os quartos-de-final. Foi aqui que começaram as surpresas. Se nos cinco primeiros heats as favoritas cumpriram com as suas obrigações, o heat 6 e 7 causaram grande sensação, com derrotas inesperadas de suas candidatas: as norte-americanas Courtney Conlogue e Caroline Marks, frente a Malia Manuel e Sage Erickson, respetivamente.A ronda três fechou ainda com uma performance de luxo da brasileira nascida no Havai Tatiana Weston-Webb, que cilindrou Isabella Nichols, com 18,20 pontos contra 13,16. Era apenas o aquecimento para os 18,33 pontos e a combinação com que Tyler Wright serviria Gilmore no heat seguinte, já a contar para os quartos-de-final.Com a noite a cair, ainda se realizaram três heats dos quartos-de-final, com a ronda a não ser terminada por apenas um heat. Sally Fitzgibbons, que teve de ir surpreendentemente à repescagem, soube recompor-se e também garantiu uma vaga nas meias-finais, depois de vencer Lakey Peterson. Sally vai ter agora pela frente a compatriota Tyler Wright numa super meia-final.Quem também já está nas meias-finais é Carissa Moore, a campeã mundial em título, que também surgiu em grande forma no regresso à ação. Moore superou com relativa facilidade a também havaiana e wildcard Bettylou Sakura Johnson num heat equilibrado, repetindo aquilo que tinha feito na ronda inaugural, onde Sakura Johnson fez 2.º lugar, seguindo também direto para a 3.ª ronda.Depois, nos quartos-de-final, Carissa teve pela frente Malia Manuel, conseguindo um triunfo fácil. Falta apenas saber quem a quatro vezes campeã mundial vai enfrentar nas meias-finais, uma vez que quando a competição retomar Tatiana Weston-Webb vai enfrentar a surpresa Sage Ercikson no último heat dos quartos-de-final.Com apenas duas horas de competição pela frente, após um dia de muita e boa ação de sol a sol, a WSL prepara-se para servir um grande aperitivo para o dia final deste Maui Pro. Se no início a temporada de 2021 se podia resumir à dúvida se seria Carissa a vencer o quinto título mundial ou Stephanie a conseguir um histórico oitavo título, a verdade é que há muitos nomes disposto a provar que também estão na luta. E a questão, para já, é saber se alguém vai conseguir travar a marcha imperial de Tyler Wright. Uma resposta que, segundo as previsões, até poderemos ter já esta terça-feira!