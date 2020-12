Tyler Wright vence a primeira prova feminina em Pipeline

As melhores surfistas do Mundo foram deslocadas para a mais famosa e também mais temida onda do planeta para finalizar a primeira etapa da temporada, que havia começado em Honolua Bay, na ilha de Maui, mas que acabou por ser suspensa devido a um ataque fatal de tubarão ocorrido na manhã das finais. Com quatro heats por disputar, Tyler Wright acabou por levar a melhor sobre a concorrência para vencer a prova havaiana.





Foi já depois dos quartos-de-final masculinos que as mulheres entraram em ação. Tatiana Weston-Webb aproveitou o conhecimento local para bater Sage Erickson e garantir a derradeira vaga nas meias-finais. Depois disso começou a luta pela presença na final do primeiro evento feminino a contar para o ranking disputado em Pipeline.Na primeira meia-final Carissa Moore deu espetáculo e bateu a australiana Sally Fitzgibbons. A campeã mundial em título teve uma pré-época especial em Pipeline na companhia do especialista Jamie O’Brien e provou ontem estar um passo à frente da concorrência na arte de entubar numa das ondas mais desafiantes do planeta. Só que na final teve pela frente uma destemida Tyler Wright, que nas meias-finais eliminou Weston-Webb.Apesar de Carissa ter tido a melhor onda da final, com 5,40 pontos, Tyler acabou por ter a estratégia certa, conseguindo um score final de 8,34, contra 7,23 da havaiana. Depois de ter estado um ano e meio fora de combate, devido a um suposto caso de Gripe A, a surfista australiana, que já conta no currículo com dois títulos mundiais, regressou aos triunfos logo no segundo evento depois da pausa forçada – e no primeiro tinha feito a final…Tyler Wright, que foi notícia no início do campeonato, por estrear a bandeira do orgulho LGTB+ na sua licra, sendo assumidamente bissexual, e que desde a primeira ronda que mostrou estar em grande nível, sai assim na liderança do ranking mundial e vai chegar a Sunset com a licra amarela.