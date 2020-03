Vasco Ribeiro alcança 9.º posto nas Challenge Series de Sydney

Vasco Ribeiro alcançou esta quinta-feira o 9.º posto no Sydney Surf Pro, prova inaugural das novas Challenge Series do circuito de qualificação mundial (WQS). O surfista português apenas foi parado nos oitavos-de-final da prova australiana, devendo garantir a entrada no top 10 do ranking mundial.





Vasco enfrentou o jovem talento australiano Liam O'Brien no heat 2 dos oitavos-de-final e até fez a melhor onda da disputa, com 8,60 pontos em 10 possíveis. Mas o somatório das duas melhores ondas do australiano acabou por ser superior, com 16 pontos em 20 possíveis, contra 13,93 do português.Com este desfecho, o surfista do Estoril garantiu 3500 pontos para o ranking, naquele que é o melhor resultado da temporada em termos pontuais. Vasco já tinha conseguido um 3.º posto no QS5000 de Marrocos, no início de janeiro, mas que só rendeu 3250 pontos.Após chegar a Sydney no 19.º posto do ranking do WQS, este resultado deverá permitir a Vasco Ribeiro ascender ao top 10 mundial, que no final da temporada dá acesso direto ao circuito mundial (WCT) de 2021.O tetracampeão nacional, que superou quatro rondas neste campeonato, foi o melhor português em prova em Sydney, depois de Frederico Morais ter sido eliminado na 2.ª ronda. Já na prova feminina, a campeã nacional Yolanda Hopkins conseguiu chegar à 2.ª ronda, enquanto Teresa Bonvalot e Carol Henrique foram eliminadas na ronda inaugural.O circuito segue agora para Piha, na Nova Zelândia, onde se vai realizar mais uma etapa das Challenge Series, de 16 a 22 de março, com 10000 pontos em disputa para o vencedor. Portugal vai estar novamente representado por Vasco Ribeiro, Frederico Morais, Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalot e Carol Henrique.