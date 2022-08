Vasco Ribeiro anuncia pausa na carreira aos 27 anos

View this post on Instagram A post shared by Vasco Ribeiro (@vascoribeiro)

Vasco Ribeiro anunciou, esta sexta-feira, através de um post na conta oficial de Instagram, que vai colocar a carreira competitiva em pausa. O anúncio, que apanhou muitos de surpresa, surge na sequência de problemas que o campeão nacional em título admite ter experienciado durante, sobretudo, o último ano.Aos 27 anos – faz 28 em Novembro -, o mais titulado surfista português da história, admite que vai procurar ajuda profissional para superar esta fase. Além da pausa na carreira, Vasco revelou ainda que vai, inclusivamente, ficar afastado do mar e também vai sair das redes sociais, prometendo "lutar" para superar esta fase menos positiva."Comecei a competir com apenas 9 anos e logo na primeira prova comecei a vencer. Na minha carreira, tudo aconteceu com muita rapidez, intensidade e sucesso. Fui campeão nacional em todas as categorias, campeão europeu, e também campeão do Mundo. O meu sonho sempre foi entrar no World Tour e ser Campeão do Mundo. No entanto, enquanto estamos a ganhar tudo parece fácil e muitas vezes não nos apercebemos do quão difícil é a vida de um atleta de alto rendimento", começou por explicar."O último ano tem sido bastante desafiante e tem vindo a piorar de uma maneira que eu sozinho já não estava a conseguir gerir. Tinha pouca vontade para fazer as coisas que me são mais importantes e, por isso, chegou a altura de pedir ajuda profissional para conseguir voltar um dia a lutar pelos meus sonhos. Decidi que, neste momento, o mais importante é focar-me e investir tempo na minha saúde mental, pois é dela que parte tudo o resto: a estabilidade, a família, os amigos, os resultados… Este é o meu compromisso e tenho duas filhas lindas que são o meu maior motor e motivação para esta nova fase", justificou.Para finalizar, Vasco Ribeiro garantiu estar focado no futuro. "Irei estar fora das competições e do mar durante algum tempo, sabendo que estou focado no meu futuro e disposto a lutar até ao último segundo, como sempre fiz em competição. Vou também estar afastado das redes sociais até me sentir preparado para voltar", rematou, agradecendo a todos os que o apoiaram ao longo dos anos.Recordista de títulos nacionais, com cinco vitórias já no currículo, com a primeira logo aos 16 anos, Vasco Ribeiro era, igualmente, o surfista português melhor colocado no ranking das Challenger Series 2022, que dão acesso ao circuito mundial de 2023. O facto de ter faltado ao último evento deste circuito, na semana passada, em Huntington Beach, já era um sinal da decisão agora anunciada.Vasco tem também no extenso currículo títulos europeus júnior e Open e título mundial júnior da WSL, além de medalhas nos mundiais ISA juniores. Além disso, era um dos 12 surfistas com possibilidades de conquistar o título nacional de 2022. Algo que ficará, assim, adiado.O surfista da Praia da Poça não é o primeiro a anunciar uma pausa sabática na carreira devido à saúde mental. Num ano marcado pelo afastamento do campeão mundial Gabriel Medina durante seis meses devido a questões mentais, também o jovem surfista da Caparica Martim Paulino, antigo campeão nacional nas categorias juniores, já havia anunciado no início do verão uma pausa pelos mesmos motivos.