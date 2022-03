Vasco Ribeiro: «Arrisquei tudo na última onda mas não consegui sair do tubo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O surfista Vasco Ribeiro, campeão português em título, lamentou esta sexta-feira a eliminação do MEO Pro Portugal , prova do circuito mundial, realçando que sai de cabeça erguida por ter tentado tudo para avançar para a próxima fase.

"O mar estava difícil. Obviamente, tinha o meu plano, mas com as condições assim tinha de tentar encontrar o meu ritmo. Não consegui hoje, mas foi o meu primeiro campeonato do ano, é sempre ótimo estar aqui a competir e ter a experiência de mais um CT [circuito principal da Liga Mundial de Surf] em Peniche", disse à Lusa Vasco Ribeiro.

Vasco Ribeiro ficou hoje no terceiro lugar da segunda bateria da ronda de eliminação da prova da elite mundial que decorre na Praia de Supertubos, em Peniche.

Num heat marcado pelas baixas pontuações, o campeão nacional em título Vasco Ribeiro somou apenas 4,20 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (2,77 e 1,43), ficando atrás do peruano Lucca Mesinas (6,77) e do norte-americano Conner Coffin (6,70).

"Aqui, nos Supertubos, é um sítio que o mar está sempre a mudar constantemente, e é muito difícil porque uma pessoa tem de andar sempre de um lado para o outro. Hoje, não consegui. Arrisquei tudo na última onda, mas não saí [do tubo]. Mas temos que arriscar, não dá para jogar pelo seguro", realçou o tetracampeão nacional.

E acrescentou: "Mas saio com alguma aprendizagem e experiência e isso é o mais importante. Quero voltar aqui, mas sem precisar do wildcard [convite]".

Vasco Ribeiro, que em 2015 atingiu um brilhante terceiro lugar em Supertubos, tal como este ano, na condição de convidado, garantiu que, após a eliminação em Peniche, o seu foco vai passar para "a preparação dos campeonatos dos QS [circuito de qualificação]", com o objetivo de se qualificar para o circuito mundial na próxima temporada.

Frederico Morais apurou-se hoje para a terceira ronda do MEO Pro Portugal, sendo o único dos três portugueses em prova a ter sucesso num dia de ondas pesadas e tubulares em Peniche, já que, além de Vasco Ribeiro, também Afonso Antunes ficou pelo caminho.

O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira e prolonga-se até dia 13 de março.