Vasco Ribeiro avança até aos quartos-de-final em Santa Cruz

Vasco Ribeiro é o resistente português no QS3000 de Santa Cruz. O tetracampeão nacional deu espetáculo, esta sexta-feira, conseguindo avançar nas duas rondas disputadas. Vasco foi o surfista em foco ao longo do dia, somando scores elevados e garantindo já uma presença nos quartos-de-final, numa altura em que falta apenas um dia para encontrar o campeão da etapa portuguesa.





Com cinco portugueses ainda em prova para este penúltimo dia de ação, coube a Vasco contrariar a tendência de eliminações e salvar a honra do convento. Tudo começou com Tomás Fernandes a despedir-se de prova no heat inaugural da ronda 5, depois de terminar no 3.º posto, superado pelos franceses Gaspar Larsonneur e Dorian Gomez.No heat 3, o jovem Guilherme Ribeiro também ficou pelo caminho, numa bateria vencida pelo espanhol Andy Criere e onde o francês Tim Bisso foi segundo classificado. No heat 6 foi Nic von Rupp a ver chegar ao fim a longa caminhada neste evento. Nicolau ainda liderou a bateria durante grande parte do tempo, mas foi superado já na reta final pelos franceses Leo Paul Etienne e Tristan Guilbaud.Coube a Vasco Ribeiro inverter esta tendência negativa no heat 7, depois de uma entrada fortíssima que lhe rendeu um score de 16,67 pontos, o segundo maior da ronda. Vasco venceu de forma fácil a bateria, com o basco Aritz Aranburu a ser segundo e Halley Batista a ficar no 3.º posto e a também dizer adeus à prova.A prova avançou ainda para a ronda 6, onde 16 surfistas procuraram vaga nos quartos-de-final man-on-man e, consequentemente, no dia final deste QS3000. Isto numa altura em que alguns dos principais favoritos começavam a ficar pelo caminho, como foram os casos do marroquino Ramzi Boukhiam, o basco Aritz Aranburu, os franceses Marc Lacomare e Joan Duru ou o canário Jonathan Gonzalez.Quem não cedeu nem um milímetro foi Vasco Ribeiro que no quarto e último heat da ronda, e também o último do dia, mostrou a razão de ter o estatuto de número um do seeding. O surfista do Estoril repetiu a dose e conseguiu um score de 16,56 pontos, novamente o segundo melhor de toda a ronda, para vencer uma bateria em que deixou Tristan Guilbaud no 2.º posto, ajudando a eliminar outros dois franceses, Thomas Ledee e Charly Quivront.Agora, Vasco segue a todo o gás para o dia final deste Santa Cruz Pro, que pode acontecer já este sábado. Na próxima fase, o surfista português tem pela frente o jovem francês Leo Paul Etienne. Um heat que pode marcar o arranque da caminhada de Vasco para suceder a Frederico Morais como vencedor desta etapa. Uma coisa é certa: Vasco Ribeiro vai sair de Santa Cruz com o 2.º posto do ranking europeu cada vez mais reforçado e com os dois pés praticamente dentro das Challenger Series que se disputam na segunda metade do ano e onde vai estar em disputa a entrada no CT 2022.H1: Tim Bisso (FRA) x Andy Criere (ESP)H2: Gaspard Larsonneur (FRA) x Lucas Silveira (BRA)H3: Kauli Vaast (FRA) x Tristan Guilbaud (FRA)H4: Vasco Ribeiro (PRT) x Leo Paul Etienne (FRA)