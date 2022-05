Vasco Ribeiro avança para a ronda 3 na Gold Coast

Vasco Ribeiro qualificou-se, esta segunda-feira, para a ronda 3 do Gold Coast Pro, prova inaugural do circuito Challenger Series 2022. O único resistente português na prova masculina continua a conseguir superar as difíceis baterias que tem tido pela frente e já está entre os 24 melhores surfistas da prova australiana, depois de uma jornada em que os surfistas europeus estiveram em destaque.A ação em Snapper Rocks arrancou com os restantes três heats da ronda inaugural feminina e só depois passou para a ronda 2 masculina, onde Vasco entrou logo no segundo heat. Com condições novamente de potencial e com alguns tubos a surgirem ao longo do dia, Vasco Ribeiro voltou a não ser espetacular, mas mostrou o controlo superlativo das emoções e da disputa.Com o norte-americano Conner Coffin, top 5 mundial em 2021, a destacar-se cedo na bateria e a terminar como vencedor, com 12,20 pontos, o surfista português valeu uma primeira onda de 6,83 pontos. A partir daí, Vasco geriu a bateria e acabou por conseguir segurar a segunda posição com um backup de 3,30 pontos, que lhe rendeu um score de 10,13, melhor que os 9,40 do indonésio Rio Waida e do brasileiro e os 8,84 do rookie do CT Samuel Pupo.A qualificação de Vasco Ribeiro para a ronda 3 acabou por dar o mote para os restantes europeus em prova. Isto numa altura em que a Europa está órfã de surfistas no circuito mundial masculino. O jovem basco Adur Amatriain, os franceses Tim Bisso e Maxime Huscenot, o italiano Leo Fioravanti e o marroquino Ramzi Boukhiam, que fez a qualificação pelo circuito europeu, seguiram também todos em frente, numa ronda em que apenas o francês Jorgann Couzinet ficou pelo caminho.Destaque ainda para a eliminação de Kelly Slater, mas também de Matthew McGillivray, ambos dentro do top 22 que continua na segunda metade da temporada do CT. Entre os surfistas que falharam o cut, João Chianca, Owen Wright, Imaikalani deVault e Lucca Mesinas já ficaram pelo caminho. Em sentido inverso, a melhor performance do dia ficou a cargo do havaiano Zeke Lau, também ele relegado no cut, que somou 18,07 pontos. O australiano Julian Wilson, que está de regresso à competição depois de se ter retirado no Tour no final do ano passado, é outro dos surfistas que continua em prova.Agora, quando a prova masculina regressar à água, Vasco Ribeiro vai estar logo no primeiro de oito heats da ronda 3, onde já só estão em prova os 24 melhores surfistas desta etapa. O campeão nacional terá pela frente o havaiano Ian Gentil e ainda o brasileiro e top mundial Jadson Andre, numa disputa em que apenas um surfista é eliminado, com os outros dois a avançarem para os oitavos-de-final e a fase man-on-man.Ao final do dia a ação retomou novamente à prova feminina, mas somente para realizar os primeiros quatro heats da ronda 2. Algo que fez com que Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins não entrassem na água esta segunda-feira. Assim, se a ação regressar esta terça-feira, as duas portuguesas deverão competir logo nos primeiros heats do dia, com Teresa no heat 6 e Yolanda a já saber que vai enfrentar no heat 8 a havaiana Briana Cope e as australianas Zahli Kelly e Isabella Nichols, recente vencedora da etapa do CT em Margaret River.