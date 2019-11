Vasco Ribeiro cai de primeira no QS10000 de Sunset Beach

Terminou de forma precoce a aventura de Vasco Ribeiro em Sunset Beach, naquele que é o último campeonato da temporada no circuito WQS. O surfista português foi eliminado na ronda inaugural da Vans World Cup of Surfing, sendo, agora, Frederico Morais o único português em prova neste QS10000.Vasco esteve em ação no heat 14 da ronda inaugural, num dia em que Sunset contou com mar grande, ainda que um pouco incerto. O surfista do Estoril não conseguiu, por isso, encontrar as melhores ondas, acabando por somar apenas 7,37 pontos, ficando à frente do havaiano Shayden Pacarro (6,53), mas sendo superado pelo também havaiano Dusty Payne (8,90) e ainda pelo australiano Kalani Ball (11,07).Depois de ter conseguido avançar uma ronda em Haleiwa, Vasco Ribeiro despede-se do Havai com uma eliminação de primeira, o que faz com que não consiga pontuar para o ranking, onde era 76.º à partida para este evento. O surfista português pode mesmo cair para fora do top 80, perdendo, assim, seeding para a temporada de 2020.Agora, resta aos portugueses torcer por Frederico Morais, que entra em ação em Sunset Beach apenas na 3.ª ronda e como líder da Triple Crown e do ranking do WQS. Dessa forma, Kikas vai lutar por manter essas lideranças numa prova onde já alcançou a final por duas vezes, sendo mesmo vice-campeão em 2016. Na estreia Kikas vai estar no heat 5 frente ao francês Michel Bourez e mais dois surfistas vindos da 2.ª ronda.No entanto, a entrada de Kikas em cenas ainda deverá demorar alguns dias, uma vez que as previsões do mar não são muito favoráveis, com esta terça-feira a ser declarado dia de pausa. Embora amanhã possa haver prova, até ao final da semana não há muita margem para a competição avançar, porque além das fracas condições na quinta-feira tudo irá parar, independentemente das ondas, devido ao dia de Ação de Graças.