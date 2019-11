Vasco Ribeiro cai na 2.ª ronda do QS10000 de Haleiwa

Chegou ao fim a aventura de Vasco Ribeiro no QS10000 de Haleiwa depois de, este domingo, ter sido eliminado na 2.ª ronda da prova havaiana, que abre a histórica Triple Crown. Foi uma derrota inglória para o surfista português, que voltou a mostrar bom surf, faltando-lhe apenas uma segunda onda para seguir em frente.Com Haleiwa a despertar novamente com ondas de tamanho considerável, Vasco esteve em ação no heat 15 da 2.ª ronda, que foi dominado pelo norte-americano Nat Young, com 17,36 pontos em 20 possíveis. Vasco Ribeiro até foi o surfista que começou a bateria de forma mais forte, graças a uma onda de 8,10 pontos, mas acabaria por ser ultrapassado pelo norte-americano Tanner Gudauskas, que obteve 13,97 pontos contra 12,10 do português – no último posto ficou o havaiano Josh Moniz (8,50).Apesar de ter tentado de tudo até final do heat para inverter a situação, Vasco Ribeiro acabou por não conseguir juntar-se a Frederico Morais na 3.ª ronda. Uma derrota inglória que deixa o surfista do Estoril já sem possibilidades matemáticas de se qualificar para o WCT 2020.A prova ainda avançou para a 3.ª ronda, mas apenas foi disputados oito dos 16 heats que a compõe. Dessa forma, Kikas, que está no heat 13, ainda não se estreou na prova havaiana, embora já tenha ficado a conhecer todos os adversários que terá pela frente. Frederico vai entrar na água com o francês Michel Bourez, o norte-americano Ian Crane e o havaiano Finn McGill.Com o mar ainda a oferecer ondas com tamanho esta segunda-feira, a prova deverá ser regressar novamente à água, para a tão aguardada estreia de Frederico Morais, que chega ao Havai a precisar de avançar dois heats para garantir o regresso ao WCT. Mas, antes disso, no primeiro heat do dia estará em ação Kelly Slater, que há muitos anos que não corria a Triple Crown por inteiro.