Vasco Ribeiro com estreia perfeita nos tubos de Newcastle

A praia de Merewether brindou os surfistas, esta segunda-feira, com tubos no arranque do QS5000 de Newcastle. Diz quem conhece bem este palco que foram as melhores condições já vistas em 35 anos deste evento australiano. E quem aproveitou bem a perfeição das ondas foi o português Vasco Ribeiro, que brilhou ao conseguir o melhor score dos 24 heats realizados da ronda inaugural.





Vasco esteve imparável nos tubos que lhe apareceram pela frente, anotando duas ondas na casa da excelência. Apesar da melhor onda do dia ter pertencido ao jovem australiano Maddy Job, com 9,80 pontos em 10 possíveis, Vasco respondeu à letra com um score de 17,40 pontos em 20 pontos, graças a uma onda de 8,77 pontos e outra de 8,57.Um arranque incrível para o surfista português, que é o único representante nacional na prova masculina em Newcastle e que surge aqui em boa forma, depois de já ter conseguido no início da temporada um 3.º posto no QS5000 de Marrocos. Agora, na 2.ª ronda, Vasco Ribeiro vai medir forças no heat 9 com o brasileiro Samuel Pupo, o havaiano Cody Young e o japonês Hiroto Arai."Já viajo para a Austrália há muitos anos e penso que estas foram as melhores ondas que já vi por cá", começou por dizer Vasco após o triunfo no heat 9 da ronda inaugural. "Estas foram, definitivamente, algumas das melhores ondas que já apanhei em campeonatos. Estavam perfeitas. É muito bom começar um campeonato desta forma, especialmente para a confiança", frisou o surfista do Estoril.À espera do início está ainda a prova feminina, onde Portugal vai estar representado por quatro surfistas. A campeã nacional Yolanda Hopkins e Leonor Fragoso estreiam-se logo na ronda inaugural, enquanto Carol Henrique e Teresa Bonvalot tiveram entrada direta para a 2.ª ronda, estando a apenas uma ronda de encontrar as cabeças-de-série do evento australiano.