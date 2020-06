Vasco Ribeiro deixa mensagem enigmática sobre final da carreira

O surfista português Vasco Ribeiro postou, esta terça-feira, uma enigmática mensagem nas redes sociais, onde fala sobre a carreira e a dificuldade que será deixá-la, anunciando novidades para segunda-feira, dia 8 de junho. Um post que apanhou muita gente desprevenida e que levou mesmo à especulação sobre um ponto final na carreira do surfista, de apenas 25 anos.





"Dizem que aprender a surfar não é fácil. Eu digo que o mais difícil é deixá-lo. Ainda mais quando temos de desistir por não existirem condições saudáveis para o praticar. Agradeço a todos que acompanharam e contribuíram para o meu percurso durante os últimos anos. Todos os que tiveram nas vitórias e nas derrotas. O meu obrigado", escreveu Vasco, acompanhando o texto com as hashtags #surf e #novidadesa8Jun.No entanto,sabe que o anúncio que o tetracampeão nacional e atual número 11 do ranking de qualificação mundial irá fazer não está relacionado com um suposto final de carreira. Esta mensagem enigmática estará relacionada com uma campanha de marketing que irá desenvolver e que ficará a ser conhecida na próxima segunda-feira. Até porque Vasco é atualmente patrocinado pela marca portuguesa Deeply.Este não é o primeiro anúncio enigmático no desporto mundial nos últimos dias, depois de no fim-de-semana o futebolista espanhol Saúl Ñiguez ter deixado os adeptos do futebol em polvorosa, ao publicar uma imagem onde dizia que dentro de 3 dias iria anunciar o "novo clube".