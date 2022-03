Vasco Ribeiro e Afonso Antunes eliminados em Supertubos

Os wildcards portugueses Vasco Ribeiro e Afonso Antunes foram esta sexta-feira eliminados do MEO Pro Portugal, a terceira etapa do circuito mundial de 2022, depois de terem perdido nas repescagens em Supertubos. Isto já depois de Frederico Morais, a meio do dia, ter conseguido a qualificação direta para a ronda 3, sendo, assim, o único português que resta em prova em Peniche.

Afonso competiu duas vezes ao longo deste dia, sendo que na ronda inaugural foi derrotado sem surfar qualquer onda. Depois, na repescagem, teve pela frente Kelly Slater e o australiano Connor O’Leary. Com apenas 2 pontos somados em 20 possíveis, o jovem surfista nacional acabou por sofrer novo desaire, num heat em que Slater deu um ar da sua graça, com um score de 13,10 pontos – O’Leary somou 9,17 e também seguiu em frente na prova.

Na bateria seguinte foi a vez de Vasco Ribeiro entrar na água, depois de se ter estreado na véspera. O campeão nacional esteve desencontrado com o mar e não conseguiu fazer mais que 4,20, numa bateria bastante morna e de scores baixos. Ainda assim, a performance de Vasco foi insuficiente para bater os 6,70 pontos do norte-americano Conner Coffin e os 6,77 pontos do rookie peruano Lucca Mesinas.

Um desfecho que deixou Frederico Morais sozinho a representar Portugal na ronda 3. Na próxima fase, que poderá ser disputada este fim-de-semana, Kikas vai ter pela frente o havaiano Zeke Lau, que está este ano de regresso ao Tour. Um duelo que acontece no heat 10 de uma ronda que poderá acontecer em formato overlaping.

Com o mar a subir em relação à véspera, os tubos marcaram presença no dia de hoje, mas nem sempre de forma perfeita, dificultando muito a vida aos surfistas. Dos poucos que conseguiram brilhar, destaque para o havaiano John John Florence, que fez o melhor score e melhor onda do dia. Foram 17,57 pontos, graças a duas ondas excelentes: uma de 9,07 e outra de 8,50. Uma verdadeira lição de encontrar tubos onde praticamente ninguém os via.

Também o rookie brasileiro João Chianca deu nas vistas, mostrando habilidade para entubar e confirmando a grande exibição que já tinha feito na etapa de Pipeline. Chianca somou 14,17 pontos, numa bateria em que voltou a vencer o especialista Jack Robinson, tal como também havia feito em Pipe.

Quem também esteve em bom plano, mesmo sem ter vencido a bateria, foi o havaiano e líder mundial Barron Mamiya, que protagonizou um bom heat com Ethan Ewing, onde o australiano levou a melhor por apenas 0,10 pontos, enquanto o brasileiro Deivid Silva foi atirado para a repescagem.

Ao final da tarde foram para a água as repescagens, que resultaram nas primeiras eliminações, mas também em algumas boas performances. Desde logo a de Kelly Slater, com 13,10 pontos, que ajudou a eliminar Afonso Antunes. Depois, foi a norte-americano Kolohe Andino a 14,60 pontos numa das melhores performances do dia. Os outros dois eliminados, além dos wildcards portugueses, foram o sul-africano Matthew McGillivray e o brasileiro Deivid Silva.

Quando a prova regressar à água há já duelos entusiasmantes pela frente. No heat 3 Jordy Smith enfrenta o licra amarela Barron Mamiya, enquanto no heat 5 Filipe Toledo defronta Owen Wright. Por sua vez, John John Florence mede forças com Ryan Callinan, enquanto a ronda fecha com o duelo entre Kelly Slater e Caio Ibelli. Destaque ainda para o heat 2, que será disputado entre os irmãos Miguel e Samuel Pupo.